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Haberler Galeri İzmir Kemalpaşa Seçim Sonuçları | YSK Kemalpaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile partilerin canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 17:10 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 17:10

İzmir Kemalpaşa Seçim Sonuçları | YSK Kemalpaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile partilerin canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri'nde büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adaylarının oy oranları YSK tarafından anbean paylaşılacak. Yayın yasaklarının bitmesinin ardından YSK'nın ilan ettiği veriler anlık olarak sabah.com.tr seçim sonuçları ekranında yer alacak. Aşağıda yer alan linke tıklayarak YSK İzmir Kemalpaşa yerel seçim sonuçları 2024 ekranına ulaşabilir, böylece İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları hakkında canlı ve anlık oy oranları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları! YSK İzmir Kemalpaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları, bu ilçede ikamet eden on binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bulunduğu il ve ilçenin belediye başkanlığı ile mahalle muhtarlığı için oy kullanan seçmenler, İzmir Kemalpaşa'da seçimi kim kazandı sorusuyla sonuçları takip ediyor. Sizler de aşağıda yer alan linke tıklayarak YSK İzmir Kemalpaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

İZMİR KEMALPAŞA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları! YSK İzmir Kemalpaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İZMİR KEMALPAŞA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Galip Atar

CHP: Mehmet Türkmen

İYİ Parti: Nizamettin Yılmaz

DEM Parti: Elbiran Yaşar

Yeniden Refah Partisi: Alaettin Yılmaz

TİP: Süleyman Şencan

Zafer Partisi: Ömer Başkapan

İzmir Kemalpaşa Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları! YSK İzmir Kemalpaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İZMİR İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İzmir'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz.

Aliağa Seçim Sonuçları

Balçova Seçim Sonuçları

Bayındır Seçim Sonuçları

Bayraklı Seçim Sonuçları

Bergama Seçim Sonuçları

Beydağ Seçim Sonuçları

Bornova Seçim Sonuçları

Buca Seçim Sonuçları

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Çiğli Seçim Sonuçları

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Karabağlar Seçim Sonuçları

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Ödemiş Seçim Sonuçları

Seferihisar Seçim Sonuçları

Selçuk Seçim Sonuçları

Tire Seçim Sonuçları

Torbalı Seçim Sonuçları

Urla Seçim Sonuçları

İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları! YSK İzmir Kemalpaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İZMİR KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İzmir Kemalpaşa'da AK Parti Galip Atar, CHP Mehmet Türkmen, İYİ Parti Nizamettin Yılmaz, DEM Parti Elbiran Yaşar, Yeniden Refah Partisi Alaettin Yılmaz, TİP Süleyman Şencan, Zafer Partisi Ömer Başkapan ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İzmir Kemalpaşa seçim sonuçları! YSK İzmir Kemalpaşa yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KEMALPAŞA MAHALLELERİ

Kemalpaşa'da 49 mahalle vardır:

Akalan

Ansızca

Armutlu 85.Yıl Cumhuriyet

Armutlu Hürriyet

Aşağı Yenmiş

Aşağıkızılca

Atatürk

Bağyurdu 29 Ekim

Bağyurdu Kazımpaşa

Bağyurdu Kemal Atatürk

Bağyurdu Yeni

Bayramlı

Beşpınar

Cumalı

Çambel

Çınarköy

Çiniliköy

Damlacık

Dereköy

Gökçeyurt

Gökyaka

Halilbeyli

Hamzababa

Kamberler

Kızılüzüm

Kuyucak

Mehmet Akif Ersoy

Nazarköy

Ovacık

Ören 75.Yıl Cumhuriyet

Ören Egemen

Örnekköy

Sarıçalı

Sarılar

Sekiz Eylül

Sinancılar

Soğukpınar

Sütçüler

Ulucak Cumhuriyet

Ulucak İstiklal

Ulucak Mustafa Kemal Atatürk

Vişneli

Yenikurudere

Yenmiş

Yeşilköy

Yeşilyurt

Yiğitler

Yukarıkızılca Merkez

Zeamet

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