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Haberler Galeri İzmir Kiraz seçim sonuçları CANLI TAKİP | YSK Kiraz yerel seçim sonuçları 2024 ile anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 18:06 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 18:27

İzmir Kiraz seçim sonuçları CANLI TAKİP | YSK Kiraz yerel seçim sonuçları 2024 ile anlık oy oranları

İzmir'de saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00'da sona erdi. İzmir Kiraz seçim sonuçları son dakika araştırılıyor. YSK tarafından belirlenen yerel seçim yasaklarının bitmesi ile birlikte Kiraz seçimi kim kazandı sorusu sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfasından canlı ve anlık olarak takip edilecek. Seçim yarışı hızla devam ederken Kiraz son dakika oy oranları haberimizde olacak. İşte detaylar.

İzmir Kiraz seçim sonuçları CANLI TAKİP | YSK Kiraz yerel seçim sonuçları 2024 ile anlık oy oranları

Türkiye yerel seçimlerinde oy kullanma işlemleri tamamlandı. İzmir'de sandığa giden milyonlarca seçmen ilçe bazında yerel seçim sonuçları 2024 araştırıyor. Kiraz seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından sabah.com.tr'den öğrenilecek. Kiraz seçimi kim kazandı sorusu açıklanan resmi YSK verileri ile anbean haberimizden takip edilecek. İşte İzmir Kiraz yerel seçim sonuçları ile anlık ve canlı oy oranları takip ekranı.

İZMİR KİRAZ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İzmir Kiraz seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İzmir Kiraz seçim sonuçları CANLI TAKİP | YSK Kiraz yerel seçim sonuçları 2024 ile anlık oy oranları

KİRAZ SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti: Saliha Özçınar Kutlu

CHP: Nasuh Coşkun

İYİ Parti: Halil Çokgüler

Yeniden Refah: Yusuf Şimşek

Zafer Partisi: Şehmuz Kızılkaya

Kiraz Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İzmir Kiraz seçim sonuçları CANLI TAKİP | YSK Kiraz yerel seçim sonuçları 2024 ile anlık oy oranları

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

İzmir'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Aliağa Seçim Sonuçları

Balçova Seçim Sonuçları

Bayındır Seçim Sonuçları

Bayraklı Seçim Sonuçları

Bergama Seçim Sonuçları

Beydağ Seçim Sonuçları

Bornova Seçim Sonuçları

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Çeşme Seçim Sonuçları

Çiğli Seçim Sonuçları

Dikili Seçim Sonuçları

Foça Seçim Sonuçları

Gaziemir Seçim Sonuçları

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Urla Seçim Sonuçları

İzmir Kiraz seçim sonuçları CANLI TAKİP | YSK Kiraz yerel seçim sonuçları 2024 ile anlık oy oranları

KİRAZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Saliha Özçınar Kutlu, CHP Nasuh Coşkun, İYİ Parti Halil Çokgüler, Yeniden Refah Yusuf Şimşek, Zafer Partisi Şehmuz Kızılkaya ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İzmir Kiraz seçim sonuçları CANLI TAKİP | YSK Kiraz yerel seçim sonuçları 2024 ile anlık oy oranları

KİRAZ MAHALLELERİ

Ahmetler

Akpınar

Altınoluk

Arkacılar

Avunduruk

Aydoğdu

Bahçearası

Başaran

Ceritler

Cevizli

Cumhuriyet

Çanakçı

Çatak

Çayağzı

Çömlekçi

Doğancılar

Dokuzlar

Emenler

Gedik

Haliller

Hisar

İğdeli

İstiklal

Kaleköy

Karabağ

Karabulu

Karaburç

Karaman

Kırköy

Kibar

Mavidere

Mersinlidere

Olgunlar

Ovacık

Ören

Örencik

Pınarbaşı

Saçlı

Sarıkaya

Sarısu

Sırımlı

Solaklar

Suludere

Şemsiler

Taşlıyatak

Tekbıçaklar

Tumbullar

Umurcalı

Umurlu

Uzunköy

Veliler

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