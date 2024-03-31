Giriş Tarihi: 31.03.2024 18:06
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
18:27
İzmir Kiraz seçim sonuçları CANLI TAKİP | YSK Kiraz yerel seçim sonuçları 2024 ile anlık oy oranları
İzmir'de saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00'da sona erdi. İzmir Kiraz seçim sonuçları son dakika araştırılıyor. YSK tarafından belirlenen yerel seçim yasaklarının bitmesi ile birlikte Kiraz seçimi kim kazandı sorusu sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfasından canlı ve anlık olarak takip edilecek. Seçim yarışı hızla devam ederken Kiraz son dakika oy oranları haberimizde olacak. İşte detaylar.