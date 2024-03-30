Giriş Tarihi: 30.03.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
17:16
İzmir Kiraz seçim sonuçları! YSK Kiraz yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
İzmir Kiraz seçim sonuçları gündemdeki yerini aldı. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi sabah 08.00 itibariyle başlarken aynı gün 17.00'da son bulacak. Bu noktada İzmir'de ikamet ederek oyunu kullanan vatandaşlar Kiraz seçimi kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. Seçim sonuçları ile il il, ilçe ilçe canlı ve anlık sabah.com.tr'de olacak. İşte YSK Seçim Sonuçları ile Kiraz yerel seçim sonucu öğrenme ekranı ve adayların oy oranları.