Giriş Tarihi: 30.03.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
17:11
İzmir Konak seçim sonuçları! YSK Konak yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Türkiye mahalli idarecilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek. Yurt genelinde oy kullanma işlemi 08.00'da başlayacak 17.00'da sona erecek. Konak seçimi kim kazandı sorusu sandıklardan çıkan oylara göre yanıt bulacak. Canlı ve anlık Konak seçim sonuçları ve adayların oy oranları YSK tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. İşte Yüksek Seçim Kurulu verileri ile İzmir Konak yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı.