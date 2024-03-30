İzmir Konak seçim sonuçları! YSK Konak yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İzmir Konak seçimi kim kazandı sorusu 31 Mart Pazar günü netleşecek. Türkiye bu hafta sonu yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları belirlemek için sandığa gidecek ve kendine yakın gördüğü aday için ayrılan bölüme EVET mührünü basacak. Konak seçim sonuçları YSK tarafından duyurulacak ve sabah.com.tr'de yayınlanacak. İşte YSK Konak yerel seçim sonuçları 2024 öğrenme ekranı ve adayların oy oranları.

İZMİR KONAK SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İzmir Konak seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.