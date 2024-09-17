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Haberler Galeri İzmir Körfezi için önemli adım! Balık ölümleri ve kirlilik şoke etmişti
Giriş Tarihi: 17.09.2024 11:20 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 12:07

İzmir Körfezi için önemli adım! Balık ölümleri ve kirlilik şoke etmişti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, İzmir Körfezi'ndeki kirliliği mercek altına almak amacıyla oluşturulan Bilim Kurulu, acil eylem planı oluşturmak üzere ilk toplantısını gerçekleştirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, "İzmir Körfezi'nin ekosistemini koruyacak ve bu tür olayların tekrar yaşanmasını önleyecek adımları belirleyeceğiz" dedi.

ERTAN GÜRCANER
İzmir Körfezi için önemli adım! Balık ölümleri ve kirlilik şoke etmişti

İzmir İktisat Kongresi binasında düzenlenen toplantının açılışında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümlerinin sadece bölgesel ekosistemi değil ülkenin biyolojik çeşitliliği, balıkçılık sektörü ve kıyı topluluklarının sürdürülebilirliği açısından da büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

İzmir Körfezi için önemli adım! Balık ölümleri ve kirlilik şoke etmişti

BİRLİKTE HAREKETE GEÇMEK İÇİN TOPLANDIK

Bu tehdide karşı birlikte harekete geçmek için toplandıklarını aktaran Varank, "Balık ölümleri, çevresel sorunların çok boyutlu ve karmaşık doğasını bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır. Bu olay iklim değişikliğinden su kalitesine, kentsel kirlilikten deniz ekosisteminin bozulmasına kadar birçok farklı sektörün bir araya geldiği bir krizi işaret etmektedir. Bu nedenle bu soruna karşı geliştirilecek çözümlerin bilimsel temellere dayanması ve tüm paydaşların katılımıyla uygulanması büyük bir önem taşımaktadır" dedi.

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İzmir Körfezi için önemli adım! Balık ölümleri ve kirlilik şoke etmişti

BAKAN KURUM TALİMAT VERDİ

Bakan Murat Kurum'un acil yapılması gerekenlerle ilgili yol haritası çıkarılması talimatı verdiğini hatırlatan Varank, bu kapsamda ilk etapta bilim insanları ve yetkililerle birlikte İzmir Körfezi Bilim Kurulunun oluşturulması kararının alındığını ifade etti.

İzmir Körfezi için önemli adım! Balık ölümleri ve kirlilik şoke etmişti

ACİL EYLEM PLANI EYLÜL AYI SONUNA KADAR HAZIRLANMIŞ OLACAK

Eylül ayı sonuna kadar İzmir Körfezi'yle ilgili acil eylem planının açıklanacağını aktaran Varank, şöyle konuştu: "Bugün burada İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulunun ilk toplantısında alınan karar doğrultusunda Bilim Kurulu üyeleriyle çalışma gruplarını oluşturmak ve ivedi olarak eylem planı çalışmalarına başlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz toplantılarda bilimsel verilerin ışığında acil eylem planımızı şekillendirecek İzmir Körfezi'nin ekosistemini koruyacak ve bu tür olayların tekrar yaşanmasını önleyecek adımları belirleyeceğiz."

İzmir Körfezi için önemli adım! Balık ölümleri ve kirlilik şoke etmişti

"Bakanlığımızın çevreyi koruma konusundaki kararlılığı tamdır ve buradan çıkacak sonuçların gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir çevre bırakma hedefimizde önemli bir rol oynayacağına da inanıyoruz."

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