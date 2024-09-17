Giriş Tarihi: 17.09.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024
12:07
İzmir Körfezi için önemli adım! Balık ölümleri ve kirlilik şoke etmişti
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, İzmir Körfezi'ndeki kirliliği mercek altına almak amacıyla oluşturulan Bilim Kurulu, acil eylem planı oluşturmak üzere ilk toplantısını gerçekleştirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, "İzmir Körfezi'nin ekosistemini koruyacak ve bu tür olayların tekrar yaşanmasını önleyecek adımları belirleyeceğiz" dedi.