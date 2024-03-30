İzmir Menemen seçim sonuçları! YSK Menemen yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Giriş Tarihi: 30.03.2024 21:16
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
21:19
Türkiye, bu kez yeni yerel yönetimlerini belirlemek için sandık başında yer almaya hazırlanıyor. 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanma işlemi sona erince oy sayımına geçilecek. YSK yayın yasağını kaldırdıktan sonra il il, ilçe ilçe yerel seçim sonuçları dakika dakika sabah.com.tr adresi üzerinden edilebilecek. 2024 Menemen seçim sonuçları ile adayların ve partilerin canlı oy oranları da sabah.com.tr'de olacak. Seçimin bitmesiyle birlikte Menemen son durumu öğrenmek için Menemen seçim sonuçları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.