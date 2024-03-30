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Haberler Galeri İzmir Menemen seçim sonuçları! YSK Menemen yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 21:16 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 21:19

İzmir Menemen seçim sonuçları! YSK Menemen yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye, bu kez yeni yerel yönetimlerini belirlemek için sandık başında yer almaya hazırlanıyor. 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanma işlemi sona erince oy sayımına geçilecek. YSK yayın yasağını kaldırdıktan sonra il il, ilçe ilçe yerel seçim sonuçları dakika dakika sabah.com.tr adresi üzerinden edilebilecek. 2024 Menemen seçim sonuçları ile adayların ve partilerin canlı oy oranları da sabah.com.tr'de olacak. Seçimin bitmesiyle birlikte Menemen son durumu öğrenmek için Menemen seçim sonuçları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İzmir Menemen seçim sonuçları! YSK Menemen yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Yerel Seçimler için Türkiye sandık başında yerini alıyor. Milyonlarca seçmen oy kullanacak. Menemenli vatandaşlar seçim sonuçlarını araştırmasına hız kazandırdı. YSK seçim yasaklarının son bulduğu andan itibaren sandık sonuçları yayınlanacak. İşte YSK ile Menemen seçim sonuçları

İZMİR MENEMEN SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İzmir Menemen seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İzmir Menemen seçim sonuçları! YSK Menemen yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İZMİR MENEMEN SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Aydın Pehlivan

CHP: Deniz Karakurt

İYİ Parti: Tanzer Sucu

Yeniden Refah Partisi: Yusuf Aydoğan

Zafer Partisi: Gökhan Taş

DEM Parti: Fuat Şengül

İzmir Menemen Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İzmir Menemen seçim sonuçları! YSK Menemen yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İZMİR İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İzmir'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz

Aliağa Seçim Sonuçları

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Bayındır Seçim Sonuçları

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Urla Seçim Sonuçları

İzmir Menemen seçim sonuçları! YSK Menemen yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İZMİR MENEMEN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İzmir Menemen'de AK Parti Aydın Pehlivan, CHP Deniz Karakurt, İYİ Parti Tanzer Sucu, Yeniden Refah Partisi Yusuf Aydoğan, Zafer Partisi Gökhan Taş, DEM Parti Fuat Şengül ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İzmir Menemen seçim sonuçları! YSK Menemen yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MENEMEN MAHALLELERİ

29 EKİM

30 AĞUSTOS

75.YIL CUMHURİYET

85.YIL CUMHURİYET

9 EYLÜL

AHIHIDIR

ALANİÇİ

ATATÜRK

AYVACIK

BAĞCILAR

BELEN

BOZALAN

BURUNCUK

CAMİİKEBİR

CUMHURİYET

ÇALTI

ÇAVUŞ

ÇUKURKÖY

DEĞİRMENDERE

DOĞA

EMİRALEM MERKEZ

ESATPAŞA

FATİH

GAYBİ

GAZİ

GAZİ MUSTAFA KEMAL

GÖKTEPE

GÖLCÜK

GÖRECE

GÜNERLİ

HASANLAR

HATUNDERE

HAYKIRAN

IRMAK

İĞNEDERE

İNCİRLİ PINAR

İNÖNÜ

İSMET İNÖNÜ

İSTİKLAL

KARAORMAN

KASIMPAŞA

KAZIMPAŞA

KEMAL ATATÜRK

KESİK

KIR

MERMERLİ

MUSABEY

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

SEYDİNNASRULLAH

SÜLEYMANLI

SÜZBEYLİ

TELEKLER

TURGUTLAR

TUZÇULLU

TÜLBENTLİ

UĞUR MUMCU

ULUS

VİLLAKENT

YAHŞELLİ

YANIKKÖY

YAYLA

YEŞİL PINAR

YILDIRIM

ZAFER

ZEYTİNLİK

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