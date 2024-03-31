Giriş Tarihi: 31.03.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
19:00
İZMİR NARLIDERE SEÇİM SONUÇLARI | 31 Mart 2024 YSK ile Narlıdere yerel seçim sonuçları ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları
İzmir Narlıdere'de seçim sonuçları, parti parti oy oranları ve tüm detaylar araştırılmaya başlandı. 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına giderek oylarını kullanacak olan seçmenler belediye başkanı adayları için tercihini pusulada işaretledi. Şimdi sıra görevlilerin bir bir açtığı oyların açıklanmasında. Hal böyleyken ise Narlıdere'de belediyeyi kim kazandı, belediye başkanı kim oldu, seçim sonuçları ve oy oranları nasıl? Soruları her seçimde olduğu gibi sabah.com.tr'nin seçim sayfasında yanıt bulacak. İşte detaylar.