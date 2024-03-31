İZMİR NARLIDERE SEÇİM SONUÇLARI | 31 Mart 2024 YSK ile Narlıdere yerel seçim sonuçları ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları

İzmir Narlıdere yerel seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları özellikle bölgede ikamet etmekte olan vatandaşlar tarafınca merak ediliyor. Seçim sonuçları içerisinde adayların ve partilerin aldıkları oy oranları, açılan sandık yüzdeleri, geçerli ve geçersiz oy sayıları gibi tüm detaylar ise sabah.com.tr'nin seçim sayfasında yer alıyor. İşte 2024 İzmir Narlıdere seçim sonuçları parti ve adayların oy oranı…