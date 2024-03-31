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Haberler Galeri İZMİR NARLIDERE SEÇİM SONUÇLARI | 31 Mart 2024 YSK ile Narlıdere yerel seçim sonuçları ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 19:00 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 19:00

İZMİR NARLIDERE SEÇİM SONUÇLARI | 31 Mart 2024 YSK ile Narlıdere yerel seçim sonuçları ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları

İzmir Narlıdere'de seçim sonuçları, parti parti oy oranları ve tüm detaylar araştırılmaya başlandı. 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına giderek oylarını kullanacak olan seçmenler belediye başkanı adayları için tercihini pusulada işaretledi. Şimdi sıra görevlilerin bir bir açtığı oyların açıklanmasında. Hal böyleyken ise Narlıdere'de belediyeyi kim kazandı, belediye başkanı kim oldu, seçim sonuçları ve oy oranları nasıl? Soruları her seçimde olduğu gibi sabah.com.tr'nin seçim sayfasında yanıt bulacak. İşte detaylar.

İzmir Narlıdere seçim sonuçları canlı ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları - YSK ile İzmir Narlıdere yerel seçim sonuçları

İzmir Narlıdere yerel seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları özellikle bölgede ikamet etmekte olan vatandaşlar tarafınca merak ediliyor. Seçim sonuçları içerisinde adayların ve partilerin aldıkları oy oranları, açılan sandık yüzdeleri, geçerli ve geçersiz oy sayıları gibi tüm detaylar ise sabah.com.tr'nin seçim sayfasında yer alıyor. İşte 2024 İzmir Narlıdere seçim sonuçları parti ve adayların oy oranı…

İzmir Narlıdere seçim sonuçları canlı ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları - YSK ile İzmir Narlıdere yerel seçim sonuçları

NARLIDERE SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Murat Sarman

CHP: Erman Uzun

İYİ Parti: Feza Genişoğlu

DEM Parti: Hasan Dikici

Yeniden Refah: Ramazan Duran

TİP: Gizem Ayrancı Demirhan

Zafer Partisi: Batuhan Barut

İzmir Narlıdere Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İzmir Narlıdere seçim sonuçları canlı ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları - YSK ile İzmir Narlıdere yerel seçim sonuçları

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

İzmir'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Aliağa Seçim Sonuçları

Balçova Seçim Sonuçları

Bayındır Seçim Sonuçları

Bayraklı Seçim Sonuçları

Bergama Seçim Sonuçları

Beydağ Seçim Sonuçları

Bornova Seçim Sonuçları

Buca Seçim Sonuçları

Çeşme Seçim Sonuçları

Çiğli Seçim Sonuçları

Dikili Seçim Sonuçları

Foça Seçim Sonuçları

Gaziemir Seçim Sonuçları

Güzelbahçe Seçim Sonuçları

Karabağlar Seçim Sonuçları

Karaburun Seçim Sonuçları

Karşıyaka Seçim Sonuçları

Kemalpaşa Seçim Sonuçları

Kınık Seçim Sonuçları

Kiraz Seçim Sonuçları

Konak Seçim Sonuçları

Menderes Seçim Sonuçları

Menemen Seçim Sonuçları

Narlıdere Seçim Sonuçları

Ödemiş Seçim Sonuçları

Seferihisar Seçim Sonuçları

Selçuk Seçim Sonuçları

Tire Seçim Sonuçları

Torbalı Seçim Sonuçları

Urla Seçim Sonuçları

İzmir Narlıdere seçim sonuçları canlı ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları - YSK ile İzmir Narlıdere yerel seçim sonuçları

İZMİR NARLIDERE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti'den Murat Sarman, CHP'den Erman Uzun, İYİ Parti'den Feza Genişoğlu, DEM Parti'den Hasan Dikici, Yeniden Refah Partisi'nden Ramazan Duran, Zafer Partisi'nden Batuhan Barut, Saadet Partisi'nden Serhat Afşar, TİP'ten Gizem Ayrancı Demirhan, HÜDA Parti'den İbrahim Çevik, Deva Partisi'nden Mustafa Akkuş İzmir Narlıdere'de aday olan isimler arasında yer aldı.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İzmir Narlıdere seçim sonuçları canlı ve anlık AK Parti, CHP ve diğer partilerin oy oranları - YSK ile İzmir Narlıdere yerel seçim sonuçları

NARLIDERE MAHALLELERİ

Narlıdere'de 11 mahalle vardır:

2. İnönü

Altıevler

Atatürk

Çamtepe

Çatalkaya

Huzur

Ilıca

Limanreis

Narlı

Sahilevleri

Yenikale

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