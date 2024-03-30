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Haberler Galeri İzmir Narlıdere seçim sonuçları || YSK Narlıdere yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'de!
Giriş Tarihi: 30.03.2024 17:20 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 17:20

İzmir Narlıdere seçim sonuçları || YSK Narlıdere yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'de!

Milyonlarca seçmen, yerel yöneticilerini belirlemek için 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Türkiye Yerel Seçimleri ile 5 yıl boyunca görevde olacak büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları ile muhtarlar seçilecek. Oy kullanma adımından sonra oy sayımına geçilecek. Yayın yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte İzmir Narlıdere seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr yerel seçim sonuçları 2024 sayfası üzerinden takip edilebilecek. YSK verileri ile Narlıdere seçimi kim kazandı sorusunun yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte, YSK ile Narlıdere yerel seçim sonuçları 2024 canlı takip linki!

İzmir Narlıdere seçim sonuçları! YSK Narlıdere yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşiyor. 34 siyasi partinin katıldığı seçim ile Türkiye'nin 81 ili ve 973 ilçesindeki yerel yönetimler yeniden belirlenecek. Bu kapsamda yaşadıkları ilçenin seçim sonucunu öğrenmek isteyen seçmenler araştırmalara başladı. İzmir Narlıdere Belediyesi'ni hangi partinin kazandığı ilçe sakinleri tarafından merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte 2024 Narlıdere seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları sabah.com.tr'den yayınlanacak. Peki, Narlıdere seçimi kim kazandı? İşte, YSK ile İzmir Narlıdere yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları…

İZMİR NARLIDERE SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İzmir Narlıdere seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İzmir Narlıdere seçim sonuçları! YSK Narlıdere yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

NARLIDERE SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Murat Sarman

CHP: Erman Uzun

İYİ Parti: Feza Genişoğlu

DEM Parti: Hasan Dikici

Yeniden Refah: Ramazan Duran

TİP: Gizem Ayrancı Demirhan

Zafer Partisi: Batuhan Barut

İzmir Narlıdere Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İzmir Narlıdere seçim sonuçları! YSK Narlıdere yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

İzmir'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Aliağa Seçim Sonuçları

Balçova Seçim Sonuçları

Bayındır Seçim Sonuçları

Bayraklı Seçim Sonuçları

Bergama Seçim Sonuçları

Beydağ Seçim Sonuçları

Bornova Seçim Sonuçları

Buca Seçim Sonuçları

Çeşme Seçim Sonuçları

Çiğli Seçim Sonuçları

Dikili Seçim Sonuçları

Foça Seçim Sonuçları

Gaziemir Seçim Sonuçları

Güzelbahçe Seçim Sonuçları

Karabağlar Seçim Sonuçları

Karaburun Seçim Sonuçları

Karşıyaka Seçim Sonuçları

Kemalpaşa Seçim Sonuçları

Kınık Seçim Sonuçları

Kiraz Seçim Sonuçları

Konak Seçim Sonuçları

Menderes Seçim Sonuçları

Menemen Seçim Sonuçları

Narlıdere Seçim Sonuçları

Ödemiş Seçim Sonuçları

Seferihisar Seçim Sonuçları

Selçuk Seçim Sonuçları

Tire Seçim Sonuçları

Torbalı Seçim Sonuçları

Urla Seçim Sonuçları

İzmir Narlıdere seçim sonuçları! YSK Narlıdere yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İZMİR NARLIDERE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti'den Murat Sarman, CHP'den Erman Uzun, İYİ Parti'den Feza Genişoğlu, DEM Parti'den Hasan Dikici, Yeniden Refah Partisi'nden Ramazan Duran, Zafer Partisi'nden Batuhan Barut, Saadet Partisi'nden Serhat Afşar, TİP'ten Gizem Ayrancı Demirhan, HÜDA Parti'den İbrahim Çevik, Deva Partisi'nden Mustafa Akkuş İzmir Narlıdere'de aday olan isimler arasında yer aldı.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İzmir Narlıdere seçim sonuçları! YSK Narlıdere yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

NARLIDERE MAHALLELERİ

Narlıdere'de 11 mahalle vardır:

2. İnönü

Altıevler

Atatürk

Çamtepe

Çatalkaya

Huzur

Ilıca

Limanreis

Narlı

Sahilevleri

Yenikale

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