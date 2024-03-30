İzmir Ödemiş seçim sonuçları! YSK Ödemiş yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Giriş Tarihi: 30.03.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
17:13
İzmir Ödemiş seçimi kim kazandı sorusu 31 Mart Pazar günü netleşecek. Türkiye bu hafta sonu yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları belirlemek için sandığa gidecek ve kendine yakın gördüğü aday için ayrılan bölüme mührünü basacak. Canlı ve anlık Ödemiş seçim sonuçları ve adayların oy oranları YSK tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. İşte, Ödemiş yerel seçim sonuçları sabah.com.tr takip ekranında.