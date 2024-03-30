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Haberler Galeri İzmir Tire seçim sonuçları | YSK ile Tire 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 19:30 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 19:30

İzmir Tire seçim sonuçları | YSK ile Tire 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

İzmir Tire ilçesindeki seçim sonuçları, ilçe sakinleri tarafından büyük bir merakla bekleniyor. 88 adet mahallesi bulunan Tire, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde yeni bir belediye başkanı seçecek. İlçede yaşayan on binlerce seçmen, seçimin sonucunu yakından takip ederken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanacak olan canlı ve anlık seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden açıklanacak. İşte, İzmir Tire Mahalli İdareler Seçimleri 2024'e dair oy oranları ve detaylı bilgiler…

İzmir Tire seçim sonuçları | Tire 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında, Tire ilçesindeki belediye başkanları ve mahalle muhtarları yeniden belirlenecek. Seçmenler, ilçenin geleceğini şekillendirecek bu önemli kararı halk oylamasıyla verecekler. Seçim akşamı, YSK'nın açıklayacağı Tire yerel seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden anlık olarak takip edilebilecek.

İZMİR TİRE SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İzmir Tire seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İzmir Tire seçim sonuçları | Tire 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

İZMİR TİRE SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

MHP: Arif Demirkan

CHP: Hayati Okuroğlu

İYİ Parti: Salih Atakan Doğan

Yeniden Refah Partisi: Hasan Harmankaya

DEM Parti: Sedat Turan

İzmir Tire Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İzmir Tire seçim sonuçları | Tire 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

İZMİR İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İzmir'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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İzmir Tire seçim sonuçları | Tire 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

İZMİR TİRE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İzmir Tire'de MHP Arif Demirkan, CHP Hayati Okuroğlu, İYİ Parti Salih Atakan Doğan, DEM Parti Sedat Turan, Yeniden Refah Partisi Hasan Harmankaya ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İzmir Tire seçim sonuçları | Tire 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

TİRE MAHALLELERİ

Tire'de 88 mahalle vardır:

  1. 4 Eylül
  2. Adnan Menderes
  3. Akçaşehir
  4. Akkoyunlu
  5. Akmescit
  6. Akyurt
  7. Alacalı
  8. Alaylı
  9. Armutlu
  10. Atatürk
  11. Ayaklıkırı
  12. Bahariye
  13. Başköy
  14. Boynuyoğun
  15. Büyükkale
  16. Büyükkemerdere
  17. Büyükkömürcü
  18. Cambazlı
  19. Cumhuriyet
  20. Çayırlı
  21. Çeriközü
  22. Çiniyeri
  23. Çobanköy
  24. Çukurköy
  25. Dağdere
  26. Dallık
  27. Dere
  28. Derebaşı
  29. Dereli
  30. Dibekçi
  31. Doyranlı
  32. Duatepe
  33. Dumlupınar
  34. Dündarlı
  35. Eğridere
  36. Ertuğrul
  37. Eskioba
  38. Fatih
  39. Gökçen
  40. Halkapınar
  41. Hasançavuşlar
  42. Hisarlık
  43. Hürriyet
  44. Işıklar
  45. Işıklı
  46. İbni Melek
  47. İhsaniye
  48. İpekçiler
  49. İstiklal
  50. Kahrat
  51. Kaplan
  52. Karaca Ali
  53. Karateke
  54. Ketenci
  55. Kırtepe
  56. Kızılcahavlu
  57. Kireli
  58. Kocaaliler
  59. Kurşak
  60. Kurtuluş
  61. Küçükburun
  62. Küçükkale
  63. Küçükkemerdere
  64. Küçükkömürcü
  65. Kürdüllü
  66. Mahmutlar
  67. Mehmetler
  68. Musalar
  69. Ortaköy
  70. Osmancık
  71. Paşa
  72. Peşrefli
  73. Sarılar
  74. Saruhanlı
  75. Somak
  76. Toki
  77. Topalak
  78. Toparlar
  79. Turan
  80. Turgutlu
  81. Üzümler
  82. Yamandere
  83. Yeğenli
  84. Yemişler
  85. Yeni
  86. Yeniçiftlik
  87. Yenioba
  88. Yenişehir
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