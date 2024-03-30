Giriş Tarihi: 30.03.2024 19:30
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
19:30
İzmir Tire seçim sonuçları | YSK ile Tire 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları
İzmir Tire ilçesindeki seçim sonuçları, ilçe sakinleri tarafından büyük bir merakla bekleniyor. 88 adet mahallesi bulunan Tire, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde yeni bir belediye başkanı seçecek. İlçede yaşayan on binlerce seçmen, seçimin sonucunu yakından takip ederken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanacak olan canlı ve anlık seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden açıklanacak. İşte, İzmir Tire Mahalli İdareler Seçimleri 2024'e dair oy oranları ve detaylı bilgiler…