Giriş Tarihi: 30.03.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
17:10
İzmir Urla Seçim Sonuçları | YSK Urla yerel seçim sonuçları 2024 ile partilerin canlı ve anlık oy oranları
Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlıkları başta olmak üzere yerel yöneticilerin yeniden belirleneceği yerel seçimler 31 Mart'ta gerçekleşiyor. Yeni dönem belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetlerinin halk oylamasıyla belirleneceği seçimin sonuçları sabah.com.tr İzmir Urla seçim sonuçları ekranında yer alacak. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte veriler anbean ekrana yansıyacak. İşte YSK İzmir Urla yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları…