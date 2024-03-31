Giriş Tarihi: 31.03.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
17:21
İZMİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 ANLIK VE CANLI TAKİP|| İzmir yerel seçim sonuçları sabah.com.tr’de olacak
Seçim sonuçlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimler için oy kullanma işleminin sona ermesiyle birlikte sorgulanmaya devam ediyor. Bu illerin arasında en çok merak edilenlerin başında İzmir geliyor. İzmir'de yaşayan vatandaşlar İzmir seçim sonuçları 2024 aramaları yapıyor. İzmir'de en iyi performans gösteren adayların arasında AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ geliyor. İzmirliler kıyasıya geçecek yerel seçim sonuçları anlık ve canlı olarak yayın yasağının sona ermesinin ardından sabah.com.tr'den öğrenebilecek.