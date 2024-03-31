İZMİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 ANLIK VE CANLI TAKİP|| İzmir yerel seçim sonuçları sabah.com.tr’de olacak

5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için resmi olmayan verilere göre; yaklaşık 61 milyon seçmen sandık başına gitti. 2024 yerel Seçim sonuçları en çok merak edilen illerden biri de İzmir oldu. Türkiye'nin üçüncü büyük şehrinde bu seçimlerde 3 milyonu aşkın seçmenin oy kullanacağı tahmin ediliyor.