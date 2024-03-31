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Haberler Galeri İZMİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 ANLIK VE CANLI TAKİP|| İzmir yerel seçim sonuçları sabah.com.tr’de olacak
Giriş Tarihi: 31.03.2024 17:11 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 17:21

İZMİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 ANLIK VE CANLI TAKİP|| İzmir yerel seçim sonuçları sabah.com.tr’de olacak

Seçim sonuçlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimler için oy kullanma işleminin sona ermesiyle birlikte sorgulanmaya devam ediyor. Bu illerin arasında en çok merak edilenlerin başında İzmir geliyor. İzmir'de yaşayan vatandaşlar İzmir seçim sonuçları 2024 aramaları yapıyor. İzmir'de en iyi performans gösteren adayların arasında AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ geliyor. İzmirliler kıyasıya geçecek yerel seçim sonuçları anlık ve canlı olarak yayın yasağının sona ermesinin ardından sabah.com.tr'den öğrenebilecek.

İZMİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 ANLIK VE CANLI TAKİP|| İzmir yerel seçim sonuçları sabah.com.tr’de olacak

5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için resmi olmayan verilere göre; yaklaşık 61 milyon seçmen sandık başına gitti. 2024 yerel Seçim sonuçları en çok merak edilen illerden biri de İzmir oldu. Türkiye'nin üçüncü büyük şehrinde bu seçimlerde 3 milyonu aşkın seçmenin oy kullanacağı tahmin ediliyor.

İZMİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 ANLIK VE CANLI TAKİP|| İzmir yerel seçim sonuçları sabah.com.tr’de olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yanı sıra 30 ilçe belediye başkanın oylanacağı seçimde yarış daha çok AK Parti'nin adayı Hamza Dağ ve CHP'nin adayı Cemil Tugay arasında geçecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 21'i siyasi parti, altısı bağımsız toplam 27 aday yarışıyor. İzmirli seçmenler kıyasıyla geçecek yerel seçim sonuçlarını anlık canlı ve anlaşılabilir grafiklerle sabah.com.tr'den öğrenebilecek.

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İZMİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 ANLIK VE CANLI TAKİP|| İzmir yerel seçim sonuçları sabah.com.tr’de olacak

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti: Hamza Dağ

CHP: Cemil Tugay

İYİ Parti: Ümit Özlale

DEM Parti: Akın Birdal

Yeniden Refah Partisi: Cemal Arıkan

İZMİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 ANLIK VE CANLI TAKİP|| İzmir yerel seçim sonuçları sabah.com.tr’de olacak

Seçim yasaklarının kalkmasının ardından 2024 İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel seçim sonuçları ve ilçeleri bu sayfadan öğrenilebilecek…

Aliağa Seçim Sonuçları

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Bayındır Seçim Sonuçları

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Beydağ Seçim Sonuçları

Bornova Seçim Sonuçları

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İZMİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 ANLIK VE CANLI TAKİP|| İzmir yerel seçim sonuçları sabah.com.tr’de olacak

Çeşme Seçim Sonuçları

Çiğli Seçim Sonuçları

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