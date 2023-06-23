Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İzmir’de Aedes alarmı! Sivrisinekler şehri istila etti: Tunç Soyer'e tepki yağdı...
Giriş Tarihi: 23.06.2023 14:44 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 16:07

İzmir’de Aedes alarmı! Sivrisinekler şehri istila etti: Tunç Soyer'e tepki yağdı...

CHP'li belediyeler şehirleri hizmetsiz bıraktı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte İzmir'i sivrisinekler bastı. Kent Aedes türü sivrisineklerin istilasına uğradı. Uzmanlar ise uyardı: En saldırgan ve istilacı tür! Hamileler dikkat...

ERTAN GÜRCANER
İzmir’de Aedes alarmı! Sivrisinekler şehri istila etti: Tunç Soyer’e tepki yağdı...

Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte kentin üzerine kabus gibi çöken pis koku probleminden sonra şimdi de İzmir'i sivrisinekler bastı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, özellikle kış aylarından bahara geçiş sürecinde biyolojik yöntemlerle sürekli olarak yaptığı kontrol ve ilaçlama çalışmasını bu yıl aksatınca olan her zamanki gibi İzmirliye oldu.

İzmir’de Aedes alarmı! Sivrisinekler şehri istila etti: Tunç Soyer’e tepki yağdı...

İSTİHACI BİR TÜR

Havaların ısınmasıyla birlikte, sivrisinek sezonu açıldı. Buna CHP'li belediyelerin ihmalkarlığı da eklenince, pek çok kentti sinek bastı… Yaz aylarında kentin üzerine kabus gibi çöken pis koku problemine şimdi de sivrisinek eklendi. Kent Aedes türü sivrisineklerin istilasına uğradı. En çok şikayet, kentin kuzeyinde, İzmir'in turistik ilçesi Foça'nın da yer aldığı Gediz Havzası'nda yaşandı. Son derece saldırgan ve istilacı bir tür olan Aedes türü sivrisineklerin taşıdığı ZİKA virüsünün ana rahmindeki bebeklerde beyin gelişimine olumsuz etki yaptığına dikkat çeken uzmanlar hamile anne adaylarını sivrisinek ısırmalarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İzmir’de Aedes alarmı! Sivrisinekler şehri istila etti: Tunç Soyer’e tepki yağdı...

SOSYAL MEDYADA İSYAN ETTİLER

İzmir'in Buca, Ulukent, Menemen, Foça, Konak gibi birçok ilçesinden binlerce vatandaş sosyal medya hesapları üzerinden belediyelere tepki gösterip ilaçlama yapılmadığını öne sürdü. Defalarca belediyeyi aramalarına rağmen ilaçlama ekiplerinin bir türlü gelmediğini belirten vatandaşlar sinek istilası nedeniyle kapı pencere açamaz duruma geldiklerini ifade etti.

İzmir’de Aedes alarmı! Sivrisinekler şehri istila etti: Tunç Soyer’e tepki yağdı...

İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI

AYŞEMURAT: Bozyaka'da oturuyorum. Sineklik olmasına rağmen camları dahi açamıyorum. 2 yaşında kızım var. Kendimizi geçtik çocuklarda aşırı derecede şişlik, kızarıklık yapıyor. Gerçekten yeter ama. Parka bahçeye zaten çıkarmıyoruz. Artık gerçekten belediyenin değişmesi lazım. Zaten alıyoruz diye diye bu hale biz getirdik. Değişim yapmakta bizim elimizde. İnsanlar yatarak çalışmayarak kazanıyoruz kafasında, hiçbir şey yapmıyor. Bu kadar da olmaz ki gerçekten gına geldi.

MYFAMİLY: Kendimizi geçtik bu sineklerin ısırdığı yerler özellikle bebek ve çocuklarda anormal şişiyor ve iltihap yapıyor. Sivrisinekler bile değişti.

TURGUT ŞAHİN: En az 3 dönem ya da 4 dönem yüzde 65-70 oy oranı ile seçilen başkanlardan şu an aldığımız hizmet fazla bile. Rekabetin olmadığı bir yerde bu spor olur, ticaret olur, bilim, hizmet ve daha nicelerdi sayılabilir. O yüzden şu anki İzmir'in belediyelerinden fazla bir şey beklemek hayalcilik olur.

İzmir’de Aedes alarmı! Sivrisinekler şehri istila etti: Tunç Soyer’e tepki yağdı...

SNLMERYEM: Karabağlarda hiç ilaçlama yapılmadı. Her tarafımızı yediler. Harita gibi olduk.

DR KEMALTÜRK: Hani her şey güzel oluyordu. Size inanıp da oy veren yüzde 47 yani 25 milyon insanın aklına yazıklar olsun.

EVİNKAYMAZ: Buca'da berbat. Her taraf yakarca sivrisinek dolu. Şirinyer merkezde oturuyoruz biride.

GUÇER: İzmir Belediyesi hiç ama hiç çalışma yapmıyor ne ilaçlaması? Bende Ulukent'te oturuyorum. Hiç kesinlikle ilaç diye bir şey sıkılmıyor. Bir de karasinekler çoğaldı.

SON DAKİKA