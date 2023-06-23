İzmir’de Aedes alarmı! Sivrisinekler şehri istila etti: Tunç Soyer’e tepki yağdı...

İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI

AYŞEMURAT: Bozyaka'da oturuyorum. Sineklik olmasına rağmen camları dahi açamıyorum. 2 yaşında kızım var. Kendimizi geçtik çocuklarda aşırı derecede şişlik, kızarıklık yapıyor. Gerçekten yeter ama. Parka bahçeye zaten çıkarmıyoruz. Artık gerçekten belediyenin değişmesi lazım. Zaten alıyoruz diye diye bu hale biz getirdik. Değişim yapmakta bizim elimizde. İnsanlar yatarak çalışmayarak kazanıyoruz kafasında, hiçbir şey yapmıyor. Bu kadar da olmaz ki gerçekten gına geldi.

MYFAMİLY: Kendimizi geçtik bu sineklerin ısırdığı yerler özellikle bebek ve çocuklarda anormal şişiyor ve iltihap yapıyor. Sivrisinekler bile değişti.

TURGUT ŞAHİN: En az 3 dönem ya da 4 dönem yüzde 65-70 oy oranı ile seçilen başkanlardan şu an aldığımız hizmet fazla bile. Rekabetin olmadığı bir yerde bu spor olur, ticaret olur, bilim, hizmet ve daha nicelerdi sayılabilir. O yüzden şu anki İzmir'in belediyelerinden fazla bir şey beklemek hayalcilik olur.