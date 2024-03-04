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Haberler Galeri Kabine bugün toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan'da olacak: Masada hangi konular var?
Giriş Tarihi: 04.03.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 09:26

Kabine bugün toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan'da olacak: Masada hangi konular var?

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplanıyor. Kabinenin gündeminde; ekonomideki yol haritası, terörle mücadele ve 31 Mart Yerel Seçimleri ile birlikte öğretmen atamalarına ilişkin takvim de yer alıyor. Toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın Kabine kararlarını açıklaması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Kabine bugün toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan’da olacak: Masada hangi konular var?

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Kabine bugün toplanıyor. Toplantıda ekonomideki yol haritası, terörle mücadele ve 31 Mart Yerel Seçimleri ile birlikte öğretmen atamalarına ilişkin takvimin ele alınması bekleniyor. Milyonları ilgilendiren konuların ele alınacağı toplantı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan da kameralar karşısına geçerek Kabine kararlarını açıklayacak. İşte detaylar...

Kabine bugün toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan’da olacak: Masada hangi konular var?

A Haber Muhabiri Merve Pekmez Kabine Toplantısı öncesi son gelişmeleri aktardı.

İşte Kabine Toplantısı'nda gündeme gelecek konular:

İÇ VE DIŞ SİYASET GÜNDEMDE

Kabine Toplantısı'nda iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar değerlendirilecek.

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Kabine bugün toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan’da olacak: Masada hangi konular var?

TERÖRLE MÜCADELE MASADA

Terörle mücadele kapsamında gerek yurt içi gerek sınır gerekse de sınır ötesindeki operasyonlar kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

Kabine bugün toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan’da olacak: Masada hangi konular var?

31 MART SEÇİMLERİ

31 Mart yerel seçimleri öncesi seçim güvenliği için yurt genelinde alınacak tedbirlerde görüşülecek.

Kabine bugün toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan’da olacak: Masada hangi konular var?

FAHİŞ FİYATLARLA MÜCADELE

Ekonomideki yol haritasına Kabine Toplantısı'nda masada olacak.

Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin atılacak adımlar toplantıda ele alınacak.

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