Giriş Tarihi: 04.03.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
09:26
Kabine bugün toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan'da olacak: Masada hangi konular var?
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplanıyor. Kabinenin gündeminde; ekonomideki yol haritası, terörle mücadele ve 31 Mart Yerel Seçimleri ile birlikte öğretmen atamalarına ilişkin takvim de yer alıyor. Toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın Kabine kararlarını açıklaması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...