Kabine bugün toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan’da olacak: Masada hangi konular var?

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Kabine bugün toplanıyor. Toplantıda ekonomideki yol haritası, terörle mücadele ve 31 Mart Yerel Seçimleri ile birlikte öğretmen atamalarına ilişkin takvimin ele alınması bekleniyor. Milyonları ilgilendiren konuların ele alınacağı toplantı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan da kameralar karşısına geçerek Kabine kararlarını açıklayacak. İşte detaylar...