Giriş Tarihi: 05.04.2024 08:24
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
08:24
Kadir Gecesinde Okunacak Dualar ve Yapılacak İbadetler! Kadir Gecesi neler yapılır, okunacak dualar ve sureler nelerdir?
Ramazan ayının 27. Gecesine denk gelen Kadir Gecesi geldi çattı. Kur'an'ı Kerim'in Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamberimiz Hz. Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gece olan bu mübarek gece, 5 Nisan Cuma günü idrak edilecek. Bin aydan daha hayırlı olarak ifade edilen bu tarihte yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve sureler ibadetlerini ihya edecek olan Müslümanların odaklandığı konu oldu. Bu noktada "Diyanet ile Kadir Gecesi neler yapılır, okunacak dualar ve sureler nelerdir?" gibi sorular gündemdeki yerini aldı. İşte Kadir Gecesi duası Türkçe Arapça okunuşu ve bu mübarek gecede yapılması gereken ibadetlerin tümü…