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Haberler Galeri Kadir Gecesinde Okunacak Dualar ve Yapılacak İbadetler! Kadir Gecesi neler yapılır, okunacak dualar ve sureler nelerdir?
Giriş Tarihi: 05.04.2024 08:24 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 08:24

Kadir Gecesinde Okunacak Dualar ve Yapılacak İbadetler! Kadir Gecesi neler yapılır, okunacak dualar ve sureler nelerdir?

Ramazan ayının 27. Gecesine denk gelen Kadir Gecesi geldi çattı. Kur'an'ı Kerim'in Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamberimiz Hz. Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gece olan bu mübarek gece, 5 Nisan Cuma günü idrak edilecek. Bin aydan daha hayırlı olarak ifade edilen bu tarihte yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve sureler ibadetlerini ihya edecek olan Müslümanların odaklandığı konu oldu. Bu noktada "Diyanet ile Kadir Gecesi neler yapılır, okunacak dualar ve sureler nelerdir?" gibi sorular gündemdeki yerini aldı. İşte Kadir Gecesi duası Türkçe Arapça okunuşu ve bu mübarek gecede yapılması gereken ibadetlerin tümü…

Kadir Gecesinde Okunacak Dualar ve Yapılacak İbadetler! Kadir Gecesi neler yapılır, okunacak dualar ve sureler nelerdir?

Kur'an'ı Kerim'in indirildiği Kadir Gecesi, İslam alemi için en mühim, en ihtişamlı ve en faziletli gecelerin başında yer alıyor. Müslümanlar, bu mübarek gecede ibadetlere sığınıyor. Günahlarının affı, sevaplarının nail olması için yapılacak ibadetleri eksiksiz şekilde eda etmet için çabalıyor. Bin aydan daha hayırlı olan bu kıymetli gece, bu yıl 5 Nisan Cuma günü idrak edilecek. Bu sebeple "Kadir Gecesi neler yapılır, okunacak dualar ve sureler nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte, Diyanet ile Kadir Gecesi duası Türkçe Arapça okunuşu ve bu gecede yapılacak ibadetler.

Kadir Gecesinde Okunacak Dualar ve Yapılacak İbadetler! Kadir Gecesi neler yapılır, okunacak dualar ve sureler nelerdir?

KADİR GECESİ NELER YAPILIR, OKUNACAK DUALAR, SURELER VE YAPILACAK İBADETLERİ NELERDİR?

İslam inancına göre, Kuran'ın indiği Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. Gecesi idrak edilmektedir. Kadir Suresi'ne göre; bu günde yapılan ibadet "BİN AYDAN DAHA HAYIRLI" olarak kabul edilir.

Meleklerin gökyüzüne rahmet yağdırdığı bu mühim gecede ibadetlerini yerine getirmek isteyenler Kadir Gecesi ibadetleri, duası, namazı gibi birçok konuda araştırmalar yapıyor.

Dini kaynaklardan aldığımız bilgiler ışığında Sabah.com.tr olarak sizler için bu bilgileri haberimizde derledik.

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Kadir Gecesinde Okunacak Dualar ve Yapılacak İbadetler! Kadir Gecesi neler yapılır, okunacak dualar ve sureler nelerdir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), Kadir Gecesi'nde, okuduğu dua şöyle;

Kadir Gecesi Duası: (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî)

Anlamı: (Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle)

Kadir Gecesinde Okunacak Dualar ve Yapılacak İbadetler! Kadir Gecesi neler yapılır, okunacak dualar ve sureler nelerdir?

KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

  1. Bismillahirrahmânirrahîm.
  2. İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
  3. Ve ma edrake ma leyletülkadr
  4. Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
  5. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
  6. Selamün hiye hatta matle'ılfecr
Kadir Gecesinde Okunacak Dualar ve Yapılacak İbadetler! Kadir Gecesi neler yapılır, okunacak dualar ve sureler nelerdir?

KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

  1. Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
  2. Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
  3. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
  4. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
  5. Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
  6. O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.
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