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Haberler Galeri Kadir Gecesi Kuran’da nasıl geçiyor? İşte Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'ne dair ayetler
Giriş Tarihi: 06.04.2024 01:19 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 01:20

Kadir Gecesi Kuran’da nasıl geçiyor? İşte Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'ne dair ayetler

Müslüman alemi için çok önemli olan Kadir Gecesi 5 Nisan Cuma (bugün) idrak edilecek. Bin aydan daha hayırlı olarak adlandırılan bu gecenin anlamı ve önemi merak edilirken, bir yandan da Kadir Gecesi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu, geçmiyor mu sorusu yanıt arıyor. Peki, Kadir Gecesi Kuran'da geçiyor mu? Kadir Gecesi hakkında ayetler ve hadisler hangileri?

Kadir Gecesi Kuran’da nasıl geçiyor? İşte Kur’an-ı Kerim’de Kadir Gecesi’ne dair ayetler

Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. gecesine denk geliyor. Kadir Gecesi ellerin semaya yükseldiği, dua ve tövbelerin kabul olduğu mübarek geceler arasındadır. Bu önemli ve anlamlı gece için Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur: "Kim, faziletine inanarak ve ecrini umarak Kadir gecesini ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır." Peki, Kadir Gecesi Kuran'da geçiyor mu? İşte, Kadir Gecesi hakkında ayetler ve hadisler!

Kadir Gecesi Kuran’da nasıl geçiyor? İşte Kur’an-ı Kerim’de Kadir Gecesi’ne dair ayetler

KADİR GECESİ KURAN'DA GEÇİYOR MU, VAR MI?

Kadir Gecesi'nden, Hz. Peygamber'in Mekke döneminde inen ve Kur'an'ın 97. suresi olan beş ayetlik Kadir Suresi'nde bahsedilir. Bu surede, Kur'an'ın indirildiği Kadir Gecesi'nden bahsedildiği için sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadir, ''azamet'' ve ''şeref'' demektir. Bakara Suresi'nin 185. ayetinde de Kur'an'ın Ramazan ayında indirildiği beyan edildiği için Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının içinde bulunduğu bu şekilde anlaşılmaktadır.

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Kadir Gecesi Kuran’da nasıl geçiyor? İşte Kur’an-ı Kerim’de Kadir Gecesi’ne dair ayetler

KADİR GECESİ NEDİR?

Kadir gecesi İslam alemi için oldukça önemli olan gecelerden ve günlerden sadece bir tanesidir. Genel olarak kadir gecesi Ramazan ayının 27. günü karşılanır. 27. günün gecesinde Allah tarafından Kuran, Cebrail aracılığıyla İslam peygamberine vahiy olarak indirilmeye başlanmıştır. Kuran bu gece ilk olarak Hz. Peygambere indirilmeye başlanmıştır. Dolayısıyla Kuran'ın indirilmeye başlandığı gün olarak kabul edilmiş ve bu şekilde kutlanmaya başlamıştır. Bu gecede tüm İslam alemi Kuran okur, Allah'ı zikreder, salavat getirir ve nafile namaz ibadetlerini yaparlar.

Kadir Gecesi Kuran’da nasıl geçiyor? İşte Kur’an-ı Kerim’de Kadir Gecesi’ne dair ayetler

KADİR GECESİ İBADETLERİ

Kadir gecesi tüm İslam alemi için büyük önem arz eden günlerden birisidir. İslam alemi bu önemli geceyi ibadet yaparak geçirirler. Öyle ki bu gece yapılan tüm ibadetlerin sevabı kat kat fazla yazılır. Ayrıca günahların diğer günlere oranla daha çok kabul edildiği aktarılır.

Bu geceyi ibadetle geçiren ve tövbe eden Müslümanların tüm günahları silinir. Kadir gecesi Ramazan ayı içerisinde yer alan bir gecedir ve son derece önemlidir. O günü oruç tutarak ve geceyi Kuran okuyup namaz kılarak geçiren kişilere oldukça fazla sevap yazılır. Günahlarının affı için Allah'a sığınan kulların ise günahları tamamen silinir ve kişiler yeni dünyaya gelen bir bebek gibi günahsız olur.

Kadir Gecesi Kuran’da nasıl geçiyor? İşte Kur’an-ı Kerim’de Kadir Gecesi’ne dair ayetler

KADİR GECESİ İLE İLGİLİ AYETLER

"Biz Kur'an'ı kutlu bir gecede indirdik." (Duhân sûresi, 3)

"Biz onu Kadir Gecesi indirdik. Kadir Gecesi nedir, bilir misin sen? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Meleklerle Ruh o gece Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. Tam bir esenliktir o gece, tâ tan yeri ağarıncaya kadar." (Kadîr sûresi, 1-5)

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