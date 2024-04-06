Kadir Gecesi Kuran’da nasıl geçiyor? İşte Kur’an-ı Kerim’de Kadir Gecesi’ne dair ayetler

KADİR GECESİ İBADETLERİ

Kadir gecesi tüm İslam alemi için büyük önem arz eden günlerden birisidir. İslam alemi bu önemli geceyi ibadet yaparak geçirirler. Öyle ki bu gece yapılan tüm ibadetlerin sevabı kat kat fazla yazılır. Ayrıca günahların diğer günlere oranla daha çok kabul edildiği aktarılır.

Bu geceyi ibadetle geçiren ve tövbe eden Müslümanların tüm günahları silinir. Kadir gecesi Ramazan ayı içerisinde yer alan bir gecedir ve son derece önemlidir. O günü oruç tutarak ve geceyi Kuran okuyup namaz kılarak geçiren kişilere oldukça fazla sevap yazılır. Günahlarının affı için Allah'a sığınan kulların ise günahları tamamen silinir ve kişiler yeni dünyaya gelen bir bebek gibi günahsız olur.