Giriş Tarihi: 06.04.2024 01:19
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
01:20
Kadir Gecesi Kuran’da nasıl geçiyor? İşte Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'ne dair ayetler
Müslüman alemi için çok önemli olan Kadir Gecesi 5 Nisan Cuma (bugün) idrak edilecek. Bin aydan daha hayırlı olarak adlandırılan bu gecenin anlamı ve önemi merak edilirken, bir yandan da Kadir Gecesi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu, geçmiyor mu sorusu yanıt arıyor. Peki, Kadir Gecesi Kuran'da geçiyor mu? Kadir Gecesi hakkında ayetler ve hadisler hangileri?