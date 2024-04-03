Giriş Tarihi: 03.04.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
10:18
Kadir Gecesi Namazı | Diyanet ile Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir, farz mıdır?
Müslümanlar için bin aydan daha hayırlı olan, bir ömre bedel kıldığı zamanların başında gelen Kadir Gecesi Ramazan ayının son 10 gününden birinde ulaşılıyor. Binlerce Müslüman'ın dualarının ve tövbelerinin kabul olması adına ibadetlerini gerçekleştireceği bu gece 5 Nisan Cuma günü idrak edilecek. Bu mübarek geceyi yüklü bir maneviyat ve ibadet dolu geçirmek isteyen Müslümanlar bu geceye özel Kadir Gecesi namazı kılınışı hakkında araştırmalara başladılar. Peki, Diyanet ile Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir, farz mıdır? İşte detaylar