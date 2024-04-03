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Haberler Galeri Kadir Gecesi Namazı | Diyanet ile Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir, farz mıdır?
Giriş Tarihi: 03.04.2024 10:18 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 10:18

Kadir Gecesi Namazı | Diyanet ile Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir, farz mıdır?

Müslümanlar için bin aydan daha hayırlı olan, bir ömre bedel kıldığı zamanların başında gelen Kadir Gecesi Ramazan ayının son 10 gününden birinde ulaşılıyor. Binlerce Müslüman'ın dualarının ve tövbelerinin kabul olması adına ibadetlerini gerçekleştireceği bu gece 5 Nisan Cuma günü idrak edilecek. Bu mübarek geceyi yüklü bir maneviyat ve ibadet dolu geçirmek isteyen Müslümanlar bu geceye özel Kadir Gecesi namazı kılınışı hakkında araştırmalara başladılar. Peki, Diyanet ile Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir, farz mıdır? İşte detaylar

Kadir Gecesi Namazı | Diyanet ile Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir, farz mıdır?

Kuran-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olarak nitelendirilen Kadir Gecesi bu sene 5 Nisan tarihinde idrak ediliyor. Kuran-ı Kerim'in inmeye başladığı bu gecede bol bol ibadet etmek ve bağışlanma dilemek gerekir. Müslüman alemi için Ramazan'ın 27. gününde kavuşulan ve Kuran'da önemine değinilen tek geçir. Bu gecede Müslümanlar tarafından nafile namazlar kılınır. Peki Kadir gecesi namazı nasıl kılınır?

Kadir Gecesi Namazı | Diyanet ile Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir, farz mıdır?

KADİR GECESİ CUMA GÜNÜ İDRAK EDİLECEK

Kadir Gecesi, 11 Mart'ta başlayan Ramazan ayının 27. gecesine denk geliyor.

Bayramın müjdecisi olarak kabul edilen Kadir Gecesi, bu yıl 5 Nisan Cuma günü idrak edilecek.

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Kadir Gecesi Namazı | Diyanet ile Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir, farz mıdır?

2, 4 ve 100 REKAT KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

1-) Kadir Gecesi namazı hakkında İbnü Mes'ud (Radıyallahu Anh) 'dan Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 'in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur:

"Her kim Kadir Gecesi'nde 1 kere Fatiha, 3 kere de İhlas Suresi okuyarak 2 rekat kılar ve namazdan sonra:

Kadir Gecesi Namazı | Diyanet ile Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir, farz mıdır?

(Duanın Arapça okunuşu:)

"Subhanemenhüvegâimüllêyeshü. Sübhanemenhüvedêimülleyelhu. Sübhanemenhüvehâfizülleyeğfül. Sübhanemenhüve ğaniyyülleyeftegir. Sübhanemenhüvecevêdülleyebhal. Sübhanemenhüve halîmülleyeğcel. Sübhanellahivelhamdülillahi velâilâheillallahüvellahüekber. Velâhavle velâgüvvete illabillah. Sübhanekeyâalîmü yâ azîm. İğfirlizzenbelazîm."

Kim bu namazı kılıp namazdan sonra da böyle dua ederse, ona müjde olsun, ona tekrar müjdeler olsun. Allah-u Te'ala ona hiçbir göz görmedik, hiçbir kulak işitmedik ve hiçbir beşerin kalbine hayali dahi gelmedik nimetler verecektir."

Kadir Gecesi Namazı | Diyanet ile Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir, farz mıdır?

2 Rekatlık Kadir Gecesi Namazı

  1. rekat : 1 Fatiha + 3 İhlas Suresi
  2. rekat : 1 Fatiha + 3 İhlas Suresi

2 Rekatlık Diğer Namaz:

  1. rekat : 1 Fatiha + 7 İhlas Suresi
  2. rekat : 1 Fatiha + 7 İhlas Suresi

Selam verdiğinde 70 kere [Estağfirüllahe veetûbüileyh]

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