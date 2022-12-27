Giriş Tarihi: 27.12.2022 08:14
Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
08:15
Kaftancıoğlu'dan 'İhaleci vekiller' listesi için kurnaz cevap: Peki ya doğru bilgi?
Mahmut Övür bugünkü yazısında daha önce kaleme aldığı CHP'deki ihaleci milletvekilleri iddiasıyla ilgili yeni gelişmeleri aktardı. İmamoğlu'na giderayak ceza kestiği ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na İBB'den ihale alan vekillerin listesini verdiği belirtilen Kaftancıoğlu'nun verdiği cevabı da yayınlayan Övür kendisine gelen mesajdaki detayın altını çizdi.