İkili birbirlerine selam bile vermez oldu. Kavga günlerce medyada tartışıldı. İmamoğlu, dolambaçlı bir cevap verse de suçlamaların mimarı Kaftancıoğlu hiç oralı olmadı. Eksiği gediği de olsa bir kulis haberi günlerce tartışılmıştı. Önceki gün de yine kulislerde dilden dile dolaşan ve CHP'nin hukuksuz il başkanlığını sürdüren Kaftancıoğlu'nun, genel başkanına sunduğu "CHP'nin ihaleci milletvekilleri" iddiasını yazdım.

