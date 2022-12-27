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Haberler Galeri Kaftancıoğlu'dan 'İhaleci vekiller' listesi için kurnaz cevap: Peki ya doğru bilgi?
Giriş Tarihi: 27.12.2022 08:14 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 08:15

Kaftancıoğlu'dan 'İhaleci vekiller' listesi için kurnaz cevap: Peki ya doğru bilgi?

Mahmut Övür bugünkü yazısında daha önce kaleme aldığı CHP'deki ihaleci milletvekilleri iddiasıyla ilgili yeni gelişmeleri aktardı. İmamoğlu'na giderayak ceza kestiği ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na İBB'den ihale alan vekillerin listesini verdiği belirtilen Kaftancıoğlu'nun verdiği cevabı da yayınlayan Övür kendisine gelen mesajdaki detayın altını çizdi.

MAHMUT ÖVÜR
Kaftancıoğlu’dan ’İhaleci vekiller’ listesi için kurnaz cevap: Peki ya doğru bilgi?

İşte Mahmut Övür'ün yazısından öne çıkanlar;

Bir süredir küresel kuşatmalar karşısında sesini çıkarmayan ama CHP içindeki aday yarışı ve rant kavgası olanca canavarlaşan, rahmetli Erdal İnönü'nün deyimiyle "Aslan sosyal demokratlar"ı yazıyorum.

Kaftancıoğlu’dan ’İhaleci vekiller’ listesi için kurnaz cevap: Peki ya doğru bilgi?

Gerçi sosyal demokratlıkları da kalmadı ya neyse... Önce medyadaki Kemalciler-Ekremciler kavgasına şahit olduk. Sonra bu ayrışmanın en sert yansıdığı Kaftancıoğlu-İmamoğlu kavgası geldi. "Müteahhit kafalı" veya "şizofren" suçlamaları gündemi sarstı.

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Kaftancıoğlu’dan ’İhaleci vekiller’ listesi için kurnaz cevap: Peki ya doğru bilgi?

İkili birbirlerine selam bile vermez oldu. Kavga günlerce medyada tartışıldı. İmamoğlu, dolambaçlı bir cevap verse de suçlamaların mimarı Kaftancıoğlu hiç oralı olmadı. Eksiği gediği de olsa bir kulis haberi günlerce tartışılmıştı. Önceki gün de yine kulislerde dilden dile dolaşan ve CHP'nin hukuksuz il başkanlığını sürdüren Kaftancıoğlu'nun, genel başkanına sunduğu "CHP'nin ihaleci milletvekilleri" iddiasını yazdım.

Kaftancıoğlu’dan ’İhaleci vekiller’ listesi için kurnaz cevap: Peki ya doğru bilgi?

Kaftancıoğlu, hiç vakit kaybetmeden Whatsapp üzerinden "kendisine yakışan" bir üslupla mesaj gönderdi. Özeti şuydu:
"Genel Başkanımıza liste verdiğime dair ithamınız ve iftiranıza dair; bilmeniz gerekir ki bugüne kadar Genel Başkanımızı yanlış ve yanıltıcı hiçbir bilgiyle informe etmedim."

Kaftancıoğlu’dan ’İhaleci vekiller’ listesi için kurnaz cevap: Peki ya doğru bilgi?

Peki, doğru bilgiyle "informe" etmiş olabilir misiniz? Yani İBB Belediyesi'nden ihale almış hiç milletvekiliniz yok mu? Onları yazmış olabilir misiniz? Sorunun cevabını yine aynı yolla merakla bekliyorum.

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