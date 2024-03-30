İstanbul Kağıthane Seçim Sonuçları! YSK Kağıthane yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Önümüzdeki 5 yıl boyunca yerel yönetimlerde görev alacak belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan seçimle belirlenecek. Seçmenler sandıkları başında yerlerini alacak ve vatandaşlık görevlerini yerlerine getirecekler. Bu noktada merak edilenlerden biri de Avrupa Yakası semtlerinden olan Kağıthane yerel seçim sonuçları oluyor. Anlık Kağıthane oy sonuçlarına sabah.com.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz

İSTANBUL KAĞITHANE SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Kağıthane seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.