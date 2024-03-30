İstanbul Kağıthane Seçim Sonuçları! YSK Kağıthane yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Giriş Tarihi: 30.03.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
18:52
31 Mart Pazar günü Türkiye 5 yıl süreyle büyükşehir, il, ilçe ve belde yöneticilerini seçmek üzere oylarını kullanacaklar. İstanbul Kağıthane ilçesinde ikamet eden vatandaşlar tarafından Kağıthane seçim sonuçları yakından takip ediliyor. Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı seçimin akşamı YSK tarafından uygulanan seçim yasakları biter bitmez sandıklardan gelen veriler en güncel şekilde sabah.com.tr adresinden takip edilebilecek. Kağıthane yerel seçim sonuçları da YSK ile sabah.com.tr seçim sonuç ekranında yer alacak. İşte Kağıthane yerel seçim sonuç ekranı