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Haberler Galeri İstanbul Kağıthane Seçim Sonuçları! YSK Kağıthane yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 18:52 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 18:52

İstanbul Kağıthane Seçim Sonuçları! YSK Kağıthane yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Pazar günü Türkiye 5 yıl süreyle büyükşehir, il, ilçe ve belde yöneticilerini seçmek üzere oylarını kullanacaklar. İstanbul Kağıthane ilçesinde ikamet eden vatandaşlar tarafından Kağıthane seçim sonuçları yakından takip ediliyor. Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı seçimin akşamı YSK tarafından uygulanan seçim yasakları biter bitmez sandıklardan gelen veriler en güncel şekilde sabah.com.tr adresinden takip edilebilecek. Kağıthane yerel seçim sonuçları da YSK ile sabah.com.tr seçim sonuç ekranında yer alacak. İşte Kağıthane yerel seçim sonuç ekranı

İstanbul Kağıthane Seçim Sonuçları! YSK Kağıthane yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Önümüzdeki 5 yıl boyunca yerel yönetimlerde görev alacak belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan seçimle belirlenecek. Seçmenler sandıkları başında yerlerini alacak ve vatandaşlık görevlerini yerlerine getirecekler. Bu noktada merak edilenlerden biri de Avrupa Yakası semtlerinden olan Kağıthane yerel seçim sonuçları oluyor. Anlık Kağıthane oy sonuçlarına sabah.com.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz

İSTANBUL KAĞITHANE SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan İstanbul Kağıthane seçim sonuç ekranıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

İstanbul Kağıthane Seçim Sonuçları! YSK Kağıthane yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL KAĞITHANE SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Mevlüt Öztekin

CHP: Tonguç Çoban

İYİ Parti: Mustafa Kürşat Ceylan

Yeniden Refah Partisi: Burhan Asaf Şafak

DEM Parti: Burhan Damarlı

TİP: Özlem Varlı Yılmaz

Zafer Partisi: Kubilay Dağlar

İstanbul Kağıthane Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İstanbul Kağıthane Seçim Sonuçları! YSK Kağıthane yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İstanbul'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Esenyurt Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

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Bahçelievler Seçim Sonuçları

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Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

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Avcılar Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Ataşehir Seçim Sonuçları

Beylikdüzü Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Arnavutköy Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Tuzla Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

Büyükçekmece Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Bayrampaşa Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Beykoz Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

Beyoğlu Seçim Sonuçları

Beşiktaş Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Adalar Seçim Sonuçları

İstanbul Kağıthane Seçim Sonuçları! YSK Kağıthane yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

İSTANBUL KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İstanbul Kağıthane'de AK PartiMevlüt Öztekin, CHP Tonguç Çoban, İYİ Parti Mustafa Kürşat Ceylan, Dem Parti Burhan Damarlı, Yeniden Refah Partisi Burhan Asaf Şafak, Zafer Partisi Kubilay Dağlar ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Kağıthane Seçim Sonuçları! YSK Kağıthane yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KAĞITHANE MAHALLELERİ

Çağlayan

Çeliktepe

Emniyet Evleri

Gültepe

Gürsel

Hamidiye

Harmantepe

Hürriyet

Mehmet Akif Ersoy

Merkez

Nurtepe

Ortabayır

Seyrantepe

Sultan Selim

Şirintepe

Talatpaşa

Telsizler

Yahya Kemal

Yeşilce

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