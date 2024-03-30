Giriş Tarihi: 30.03.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
12:30
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu seçim sonuçları ile 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesindeki seçim sonuçları, ilçe sakinleri tarafından büyük bir merakla bekleniyor. 105 mahallesi bulunan Dulkadiroğlu, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde yeni bir belediye başkanı seçecek. İlçede yaşayan on binlerce seçmen, seçimin sonucunu yakından takip ederken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanacak olan canlı ve anlık seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden açıklanacak. İşte, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Mahalli İdareler Seçimleri 2024'e dair oy oranları ve detaylı bilgiler…