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Haberler Galeri Kahramanmaraş Dulkadiroğlu seçim sonuçları ile 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 12:30 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 12:30

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu seçim sonuçları ile 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesindeki seçim sonuçları, ilçe sakinleri tarafından büyük bir merakla bekleniyor. 105 mahallesi bulunan Dulkadiroğlu, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde yeni bir belediye başkanı seçecek. İlçede yaşayan on binlerce seçmen, seçimin sonucunu yakından takip ederken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanacak olan canlı ve anlık seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden açıklanacak. İşte, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Mahalli İdareler Seçimleri 2024'e dair oy oranları ve detaylı bilgiler…

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu seçim sonuçları | YSK Dulkadiroğlu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında, Dulkadiroğlu ilçesindeki belediye başkanları ve mahalle muhtarları yeniden belirlenecek. Seçmenler, ilçenin geleceğini şekillendirecek bu önemli kararı halk oylamasıyla verecekler. Seçim akşamı, YSK'nın açıklayacağı Dulkadiroğlu yerel seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden anlık olarak takip edilebilecek.

KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Kahramanmaraş Dulkadiroğlu seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu seçim sonuçları | YSK Dulkadiroğlu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Necati Okay

İYİ Parti: Selahaddin Can

Yeniden Refah Partisi: Mehmet Akpınar

Dem Parti: Elif Tuğçe Demiroğlu

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Kahramanmaraş Dulkadiroğlu seçim sonuçları | YSK Dulkadiroğlu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KAHRAMANMARAŞ İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Kahramanmaraş 'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Kahramanmaraş Dulkadiroğlu seçim sonuçları | YSK Dulkadiroğlu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu 'da AK Parti Necati Okay, İYİ Parti Selahaddin Can, Yeniden Refah Partisi Mehmet Akpınar ve Dem Parti Elif Tuğçe Demiroğlu ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu seçim sonuçları | YSK Dulkadiroğlu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

DULKADİROĞLU MAHALLELERİ

Dulkadiroğlu 'da 105 mahalle vardır:

  1. Abbaslar
  2. Ağabeyli
  3. Aksu
  4. Akyar
  5. Alibeyuşağı
  6. Arslanbey Çiftliği
  7. Aslan Bey
  8. Ayaklıcaoluk
  9. Bağlarbaşı
  10. Bahçeli
  11. Bahçeli Evler
  12. Ballıca
  13. Başdevrişli
  14. Bayazıtlı
  15. Baydemirli
  16. Beşenli
  17. Boyalı
  18. Budaklı
  19. Bulanık
  20. Çatmayayla
  21. Çınarlı
  22. Çiğli
  23. Çobanlı
  24. Çokyaşar
  25. Demirciler
  26. Denizli
  27. Dereköy
  28. Dereli
  29. Divanlı
  30. Doğanlıkarahasan
  31. Doğu Kent
  32. Dulkadiroğlu
  33. Duraklı
  34. Egemenlik
  35. Ekberoğlu
  36. Ekmekçi
  37. Elmalar
  38. Erkenez
  39. Eskinarlı
  40. Eyüp Sultan
  41. Fevzi Paşa
  42. Gaffarlı
  43. Gazi Paşa
  44. Genç Osman
  45. Göllü
  46. Gültepe
  47. Güneşevler
  48. Güzelyurt
  49. Hacıeyüplü
  50. Halkaçayırı
  51. İsa Divanlı
  52. İsmet Paşa
  53. İstasyon
  54. Kabasakal
  55. Kanuni
  56. Kapıçam
  57. Karacasu Ferhuş
  58. Karacasu Karaziyaret
  59. Karacasu Karşıyaka
  60. Karacasu Kırım
  61. Karacasu Mamaraş
  62. Karamanlı
  63. Karataş
  64. Kartal
  65. Kayabaşı
  66. Kazanlıpınar
  67. Kemallı
  68. Kılağlı
  69. Kocolar
  70. Kozludere
  71. Kurtuluş
  72. Kuzucak
  73. Küçüknacar
  74. Küpelikız
  75. Maksutuşağı
  76. Mehmet Akif
  77. Menderes
  78. Namık Kemal
  79. Navruzlu
  80. Osmanbey
  81. Öksüzlü
  82. Peynirdere
  83. Pınarbaşı
  84. Sakarya
  85. Sarıkaya
  86. Senem Ayşe
  87. Seyrantepe
  88. Sivricehüyük
  89. Söğütlü
  90. Sümer
  91. Sütçü İmam
  92. Şerefoğlu
  93. Şeyh Adil
  94. Şeyh Şamil
  95. Tevekkelli
  96. Turan
  97. Ulutaş
  98. Yahya Kemal
  99. Yavuz Selim
  100. Yeni Şehir
  101. Yenikent
  102. Yenipınar
  103. Yeniyurt
  104. Yeşiltepe
  105. Yusufhacılı
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