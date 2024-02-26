Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kandil'in talimatları ve DEM'in İmamoğlu hesabı! Gizli kapaklı ilişkinin tek amacı...
Giriş Tarihi: 26.02.2024 06:37 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 08:01

Kandil'in talimatları ve DEM'in İmamoğlu hesabı! Gizli kapaklı ilişkinin tek amacı...

31 Mart yerel seçimlerinde kazanmak için her yol mubahtır anlayışına giren CHP açık ve şeffaf ittifak açıklaması yapsa da Kandil'in siyasi uzantısı DEM ile gizli kapaklı bir ortaklık içine girdi. Kandil'in talimatı üzerine şer ittifakı, 'Kent uzlaşısı' adı altında kirli bir planın altına imza attılar. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Kandil'in kuklası DEM'in boyunduruğu altına giren CHP'nin içine düştüğü içler acısı durumu anlatan bir yazı kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı…

MAHMUT ÖVÜR
Kandil’in talimatları ve DEM’in İmamoğlu hesabı! Gizli kapaklı ilişkinin tek amacı...

Yerel seçimlerin en sıcak gündemi hiç şüphesiz gizli kapaklı yapılan CHP-DEM ittifakı. Güya açık ve şeffaf yapılacaktı. Yapılamayacağı belliydi çünkü DEM'in Kandil siyaseti dışında hareket etme şansı yoktu ve CHP de bunu biliyordu. Biraz açık görüşmelerle kamuoyu oyalandı, sonra da bu ilişkiyi perdeleyecek Kandil'in "kent uzlaşısı" siyaseti devreye sokuldu.

Kandil’in talimatları ve DEM’in İmamoğlu hesabı! Gizli kapaklı ilişkinin tek amacı...

Bu kirli kapaklı ilişkinin tek amacı da İstanbul'da seçimleri Ekrem İmamoğlu'na kazandırmak. Diğer şehirlerde ittifak olmasının veya olmamasının hiçbir önemi yok. Kandil'in küresel ve bölgesel stratejik bir hesabı var. Bu stratejinin içinde küresel güç merkezlerin beklentisi de olan, 2028 seçimleri de var, büyükşehirlerde DEM-CHP ortaklığını tahkim etmek te...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kandil’in talimatları ve DEM’in İmamoğlu hesabı! Gizli kapaklı ilişkinin tek amacı...

Tabii bu iki partinin buluşmasında "seküler ortaklık" da önemli bir etken.
Tablonun bu kadar açık ve net olmasına rağmen hâlâ şu sorular kafaları karıştırıyor;

Kandil’in talimatları ve DEM’in İmamoğlu hesabı! Gizli kapaklı ilişkinin tek amacı...

Neden o zaman DEM İstanbul'da aday çıkardı?
Ya da şöyle soralım; Mayıs seçimlerinde oy kaybeden DEM, neden şimdi oyunu artırmayı değil de İstanbul'da seçmeni İmamoğlu'na yönlendirerek oy kaybetmeyi göze alıyor? En basiti İstanbul'un 22 ilçesinde aday göstermiyor. DEM'in o oyları kime gidecek?
Bir parti için bu intihar değil mi?

Kandil’in talimatları ve DEM’in İmamoğlu hesabı! Gizli kapaklı ilişkinin tek amacı...

Eğer söz konusu olan küresel güçlerin ve Kandil'in talimatlarıyla hareket eden bir partiyse değil tabii. Hatırlayın benzer bir şeyi CHP'nin bir önceki genel başkanı Kılıçdaroğlu da yapmış, CHP'nin oy kaybetmesini göze alıp o günkü HDP'ye her evden bir oy verdirmişti.
Bu siyasi aklın esas motivasyonu da AK Parti'ye kaybettirmekti.

SON DAKİKA