Kandil’in talimatları ve DEM’in İmamoğlu hesabı! Gizli kapaklı ilişkinin tek amacı...

Neden o zaman DEM İstanbul'da aday çıkardı?

Ya da şöyle soralım; Mayıs seçimlerinde oy kaybeden DEM, neden şimdi oyunu artırmayı değil de İstanbul'da seçmeni İmamoğlu'na yönlendirerek oy kaybetmeyi göze alıyor? En basiti İstanbul'un 22 ilçesinde aday göstermiyor. DEM'in o oyları kime gidecek?

Bir parti için bu intihar değil mi?



