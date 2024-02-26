Giriş Tarihi: 26.02.2024 06:37
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
08:01
Kandil'in talimatları ve DEM'in İmamoğlu hesabı! Gizli kapaklı ilişkinin tek amacı...
31 Mart yerel seçimlerinde kazanmak için her yol mubahtır anlayışına giren CHP açık ve şeffaf ittifak açıklaması yapsa da Kandil'in siyasi uzantısı DEM ile gizli kapaklı bir ortaklık içine girdi. Kandil'in talimatı üzerine şer ittifakı, 'Kent uzlaşısı' adı altında kirli bir planın altına imza attılar. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Kandil'in kuklası DEM'in boyunduruğu altına giren CHP'nin içine düştüğü içler acısı durumu anlatan bir yazı kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı…