Giriş Tarihi: 12.04.2024 21:51
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
21:51
Kara Ağaç Destanı 7. Bölüm izle! TRT 1 dizi izle ekranı ile Kara Ağaç Destanı son bölüm, full, HD, tek parça
Kara Ağaç Destanı son bölüm TRT 1 ile takip ediliyor. 7. Bölümü ile 12 Nisan 2024 Cuma akşamı izleyicisi ile buluşan dizide, bu hafta heyecan dorukta. Başrollerinde Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker, Hakan Boyav, ve Merih Öztürk gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizide bu hafta olacaklar merak konusu. İşte, Kara Ağaç Destanı 7. Bölüm izle ekranı ile yeni bölüme dair merak edilenler!