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Haberler Galeri Karabağlar yerel seçim sonuçları 2024 || İzmir Karabağlar seçim sonuçları YSK canlı oy verileri
Giriş Tarihi: 31.03.2024 19:10 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 19:10

Karabağlar yerel seçim sonuçları 2024 || İzmir Karabağlar seçim sonuçları YSK canlı oy verileri

İzmir Karabağlar seçim sonuçları YSK verileri ile gündemdeki yerini aldı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımı başladı ve seçmen, güncel veriler için seçim ekranlarına yöneldi. Yüzdelerle birlikte Karabağlar'da seçimi kim kazandı sorusu yanıt bulacak. İlçe sakinleri siyasi partilerin ve adayların oy oranları için ekran başında. Seçim sonucu açılan sandık sayısının tamamlanmasıyla birlikte ortaya çıkacak. İşte, 2024 Karabağlar yerel seçim sonuçları canlı takip ekranı...

Karabağlar seçim sonuçları 2024 | 31 Mart İzmir Karabağlar yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

Karabağlar yerel seçim sonuçları canlı ve anlık verilerle takip ediliyor. İzmir'in ilçeleri arasında yer alan Karabağlar için de heyecanlı bekleyiş sürüyor. Güncel verilerin ekrana düşmesiyle birlikte gözler oy yüzdelerinde olacak. Resmi sonuçlar, Yüksek Seçim Kurulu'nun verileri ile yayımlanacak. İzmir Karabağlar seçim sonuçları 2024 ekranına haberin detayından ulaşabilirsiniz.

İZMİR KARABAĞLAR SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİM

2024 yılı Mahalli İdareler Seçimleri, 31 Mart Pazar günü oy verme işlemleriyle başladı. İkinci adımda sayım yer alıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) güncel verilerinin yansıyacağı Karabağlar seçim sonuçları 2024 oy oranlarına sabah.com.tr'den ulaşabilir ve canlı takip edebilirsiniz.

Karabağlar seçim sonuçları 2024 | 31 Mart İzmir Karabağlar yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

İZMİR KARABAĞLAR SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Mehmet Sadık Tunç

CHP: Emine Helil İnay Kınay

İYİ Parti: Gökhan Uzun

DEM Parti: Ozan Hasan Yıldırım

Yeniden Refah Partisi: Evren Şahin

İzmir Karabağlar Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Karabağlar seçim sonuçları 2024 | 31 Mart İzmir Karabağlar yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

İZMİR İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

İzmir'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Aliağa Seçim Sonuçları

Balçova Seçim Sonuçları

Bayındır Seçim Sonuçları

Bayraklı Seçim Sonuçları

Bergama Seçim Sonuçları

Beydağ Seçim Sonuçları

Bornova Seçim Sonuçları

Buca Seçim Sonuçları

Çeşme Seçim Sonuçları

Çiğli Seçim Sonuçları

Dikili Seçim Sonuçları

Foça Seçim Sonuçları

Gaziemir Seçim Sonuçları

Güzelbahçe Seçim Sonuçları

Karabağlar Seçim Sonuçları

Karaburun Seçim Sonuçları

Karşıyaka Seçim Sonuçları

Kemalpaşa Seçim Sonuçları

Kınık Seçim Sonuçları

Kiraz Seçim Sonuçları

Konak Seçim Sonuçları

Menderes Seçim Sonuçları

Menemen Seçim Sonuçları

Narlıdere Seçim Sonuçları

Ödemiş Seçim Sonuçları

Seferihisar Seçim Sonuçları

Selçuk Seçim Sonuçları

Tire Seçim Sonuçları

Torbalı Seçim Sonuçları

Urla Seçim Sonuçları

Karabağlar seçim sonuçları 2024 | 31 Mart İzmir Karabağlar yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

İzmir Karabağlar'da AK Parti Mehmet Sadık Tunç, CHP Emine Helil İnay Kınay, İYİ Parti Gökhan Uzun, Yeniden Refah Partisi Evren Şahin, DEM Parti Ozan Hasan Yıldırım ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Karabağlar seçim sonuçları 2024 | 31 Mart İzmir Karabağlar yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

KARABAĞLAR MAHALLELERİ

Karabağlar'da 58 mahalle vardır:

Abdi İpekçi

Adnan Süvari

Ali Fuat Cebesoy

Ali Fuat Erden

Arap Hasan

Aşık Veysel

Aydın

Bahar

Bahçelievler

Bahriye Üçok

Barış

Basın Sitesi

Bozyaka

Cennetçeşme

Cennetoğlu

Çalıkuşu

Devrim

Doğanay

Esenlik

Esentepe

Esenyalı

Fahrettin Altay

Gazi

General Asım Gündüz

General Kazım Özalp

Gülyaka

Günaltay

İhsan Alyanak

Karabağlar

Kavacık

Kazım Karabekir

Kibar

Limontepe

Maliyeciler

Metin Oktay

Muammer Akar

Osman Aksüner

Özgür

Peker

Poligon

Refet Bele

Reis

Salih Omurtak

Sarıyer

Selvili

Sevgi

Şehitler

Tahsin Yazıcı

Tırazlı

Uğur Mumcu

Umut

Uzundere

Üçkuyular

Vatan

Yaşar Kemal

Yunus Emre

Yurdoğlu

Yüzbaşı Şerafettin

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