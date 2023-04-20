Giriş Tarihi: 20.04.2023 09:28 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 09:56

Karadeniz gazında büyük gün! Enerji dünyasında oyun yeniden kuruluyor - Özlem Doğaner yazdı

85 milyon nefesini tuttu, gözler Karadeniz'de... Yerli doğal gaz, bugün karaya çıkarılacak. Törende meşaleyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan yakacak ve Karadeniz gazı resmen devreye alınacak. Başkan Erdoğan, törende vatandaşları yakından ilgilendiren bir müjde de verecek. SABAH Gazetesi yazarı Özlem Doğaner, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, bugün karaya çıkarılacak yerli doğal gaz ile Türkiye'nin makûs talihini yendiğini ifade etti. Doğaner, "'Komşularımızda petrol, doğalgaz var; neden bizde yok?' dediğimiz günler tarih oluyor. Mavi Vatan, Türkiye için yeni bir dünyanın kapılarını aralıyor. Artık enerji dünyasında oyun yeniden kuruluyor." ifadelerini kullandı. İşte Özlem Doğaner'in o yazısı...