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Haberler Galeri Karadeniz gazında büyük gün! Enerji dünyasında oyun yeniden kuruluyor - Özlem Doğaner yazdı
Giriş Tarihi: 20.04.2023 09:28 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 09:56

Karadeniz gazında büyük gün! Enerji dünyasında oyun yeniden kuruluyor - Özlem Doğaner yazdı

85 milyon nefesini tuttu, gözler Karadeniz'de... Yerli doğal gaz, bugün karaya çıkarılacak. Törende meşaleyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan yakacak ve Karadeniz gazı resmen devreye alınacak. Başkan Erdoğan, törende vatandaşları yakından ilgilendiren bir müjde de verecek. SABAH Gazetesi yazarı Özlem Doğaner, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, bugün karaya çıkarılacak yerli doğal gaz ile Türkiye'nin makûs talihini yendiğini ifade etti. Doğaner, "'Komşularımızda petrol, doğalgaz var; neden bizde yok?' dediğimiz günler tarih oluyor. Mavi Vatan, Türkiye için yeni bir dünyanın kapılarını aralıyor. Artık enerji dünyasında oyun yeniden kuruluyor." ifadelerini kullandı. İşte Özlem Doğaner'in o yazısı...

ÖZLEM DOĞANER
Karadeniz gazında büyük gün! Enerji dünyasında oyun yeniden kuruluyor - Özlem Doğaner yazdı

SABAH Gazetesi yazarı Özlem Doğaner, bugün kaleme aldığı "Karadeniz'de tarihi gün" başlıklı köşe yazısında, Türkiye için yeni bir dünyanın kapılarının aralandığını belirterek, "'Komşularımızda petrol, doğalgaz var; neden bizde yok?' dediğimiz günler tarih oluyor. Mavi Vatan, Türkiye için yeni bir dünyanın kapılarını aralıyor. Artık enerji dünyasında oyun yeniden kuruluyor." ifadelerini kullandı.

İşte Özlem Doğaner'in bugünkü köşe yazısı:

Karadeniz gazında büyük gün! Enerji dünyasında oyun yeniden kuruluyor - Özlem Doğaner yazdı

"Bugün Türkiye'nin makûs talihini yendiği gün... Tam anlamıyla çifte bayram. Türkiye'nin yerli ve milli doğalgazı, Türkiye Yüzyılı'na atıfla saat 20.23'te Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde düzenlenecek törenle karaya çıkarılacak.

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Karadeniz gazında büyük gün! Enerji dünyasında oyun yeniden kuruluyor - Özlem Doğaner yazdı

Bugün dünyanın bir numaralı enerji kaynağı doğalgaz... Ama Türkiye, bugüne kadar doğalgazda yüzde 99, petrolde yüzde 90 dışa bağımlıydı. Bu bağımlılık ekonomide atılan her adımda da ayağımıza bağlanmış bir zincir gibi bizi frenliyordu. İşte bugün, o zincirleri kırıyoruz.

Karadeniz gazında büyük gün! Enerji dünyasında oyun yeniden kuruluyor - Özlem Doğaner yazdı

Artık "Komşularımızda petrol, doğalgaz var; neden bizde yok?" dediğimiz günler tarih oluyor. Mavi Vatan, Türkiye için yeni bir dünyanın kapılarını aralıyor. Artık enerji dünyasında oyun yeniden kuruluyor.

Karadeniz gazında büyük gün! Enerji dünyasında oyun yeniden kuruluyor - Özlem Doğaner yazdı

Bugün birinci fazda 5 kuyu sisteme alınacak, 30 Eylül'de de diğer 5 kuyu. Faz 2 çalışmaları başladı. 2025'te tamamlanacak. Faz 3 2028'de tamamlanacak. Karadeniz gazı, birinci ve ikinci fazıyla beraber Türkiye ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını karşılayacak. Birinci fazda yüzde 15 ile başlayıp artarak yüzde 40'a kadar çıkacak. Bu ne anlama geliyor?

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