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Haberler Galeri Karaman Yerel Seçim Sonuçları | YSK 2024 Karaman seçim sonuçları takip ekranı ile partilerin canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 13:20 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 13:20

Karaman Yerel Seçim Sonuçları | YSK 2024 Karaman seçim sonuçları takip ekranı ile partilerin canlı ve anlık oy oranları

Karaman seçim sonuçları bu ilde ikamet eden seçmenlerin gündeminde yer alıyor. Hangi adayın yüzde kaç oy oranına sahip olduğunu merak eden vatandaşlar Karaman'da seçimi kim kazandı sorusuyla anlık verileri takip ediyor. 31 Mart Mahalli Seçimler kapsamında 81 ilde toplam 1393 belediyede yerel yöneticiler belirleniyor. Seçime ilişkin canlı verilere ulaşabilmek için YSK Karaman yerel seçim sonuçları 2024 ekranını takip edebilir, canlı ve anlık oy oranlarına ulaşabilirsiniz.

Karaman seçim sonuçları! YSK Karaman yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında illerde ve ilçelerde hangi adayın yüzde kaç oy aldığını araştıran vatandaşlar, ikamet ettiği ildeki anlık verileri takip ediyor. Milyonlarca seçmenin yerel yöneticileri belirlemek üzere sandık başına gideceği seçimlere ilişkin Karaman seçim sonuçları merak edilenler arasında yer alıyor. İşte YSK Karaman yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları…

KARAMAN SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Karaman seçim sonuçları ekranı üzerinden il ve ilçe bazında arama yaparak canlı verilere ulaşabilirsiniz.

Karaman seçim sonuçları! YSK Karaman yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KARAMAN SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Mevlüt Akgün

CHP: Recep Sertçelik

MHP: Savaş Kalaycı

İYİ Parti: Nihal Tümene

DEM Parti: Zozan Efetürk

Karaman Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Karaman seçim sonuçları! YSK Karaman yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KARAMAN SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Karaman'da ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Karaman Merkez Seçim Sonuçları

Ayrancı Seçim Sonuçları

Başyayla Seçim Sonuçları

Ermenek Seçim Sonuçları

Kazımkarabekir Seçim Sonuçları

Sarıveliler Seçim Sonuçları

Karaman seçim sonuçları! YSK Karaman yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KARAMAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Karaman'da AK Parti Mevlüt Akgün, CHP Recep Sertçelik, MHP Savaş Kalaycı, İYİ Parti Nihal Tümene, DEM Parti Zozan Efetürk ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Karaman seçim sonuçları! YSK Karaman yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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