Katolik medyasından Başkan Erdoğan’a Paris Olimpiyatları övgüsü: Papa Francis’e istediğini yaptırdı!

Giriş Tarihi: 05.08.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
16:16
Dünya nefesini tuttu bu yıl Fransa'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatları'na kilitlendi. Ancak olimpiyatlarda spor müsabakalarından daha çok LGBT propagandası tepki çekti. Papa Francis de açılış töreninden tam bir hafta sonra 'Son Akşam Yemeği' temalı açılış törenine yönelik, 'üzüntüsünü' belirtmesi Katolik medyasının da gündemindeydi. Katoliklik ve Katolik Kilisesi konulu haberler yapan ABD merkezli Crux Now, Papa'nın açıklamasının Başkan Erdoğan'ın diplomatik başarısı olduğuna dikkat çekti. Başkan Erdoğan için 'Francis'e Fısıldayan Adam' denildi.