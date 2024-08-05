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Haberler Galeri Katolik medyasından Başkan Erdoğan’a Paris Olimpiyatları övgüsü: Papa Francis’e istediğini yaptırdı!
Giriş Tarihi: 05.08.2024 16:16 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 16:16

Katolik medyasından Başkan Erdoğan’a Paris Olimpiyatları övgüsü: Papa Francis’e istediğini yaptırdı!

Dünya nefesini tuttu bu yıl Fransa'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatları'na kilitlendi. Ancak olimpiyatlarda spor müsabakalarından daha çok LGBT propagandası tepki çekti. Papa Francis de açılış töreninden tam bir hafta sonra 'Son Akşam Yemeği' temalı açılış törenine yönelik, 'üzüntüsünü' belirtmesi Katolik medyasının da gündemindeydi. Katoliklik ve Katolik Kilisesi konulu haberler yapan ABD merkezli Crux Now, Papa'nın açıklamasının Başkan Erdoğan'ın diplomatik başarısı olduğuna dikkat çekti. Başkan Erdoğan için 'Francis'e Fısıldayan Adam' denildi.

DHA
Katolik medyasından Başkan Erdoğan’a Paris Olimpiyatları övgüsü: Papa Francis’e istediğini yaptırdı!

Katoliklik ve Katolik Kilisesi konulu haberler yapan ABD merkezli Crux Now'ın kurucusu ve editörü John L. Allen Jr., Paris Olimpiyatları'nın açılışıyla ilgili analiz yazısı yazdı. Allen Jr., Papa Francis'in 'Son Akşam Yemeği' temalı açılış törenine yönelik, 'üzüntüsünü' belirttiği açıklamasını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın politik bir başarısı olarak değerlendirdi.

Katolik medyasından Başkan Erdoğan’a Paris Olimpiyatları övgüsü: Papa Francis’e istediğini yaptırdı!

Crux Now kurucusu ve editörü Allen Jr., yayımladığı analiz yazısında, Papa Francis'in Son Akşam Yemeği temalı Paris Olimpiyatları açılışına ilişkin açıklama yapmakta geciktiğine vurgu yaparak, "Vatikan'ın açıklaması cumartesi akşamı saat 19:47'de yayınlandı ki bu acil bir durum dışında bir bildiri yayınlamak için alışılmadık bir saattir. Söz konusu tören tam sekiz gün önce gerçekleştiğinden, bunun bu nitelikte olmadığı açıktır. Vatikan'ın, Papa'nın bir hafta önceki Pazar Angelus konuşması da dahil olmak üzere, daha tipik bir şekilde yorum yapmak için pek çok şansı vardı. Sonunda tıkanıklığı açan Erdoğan oldu" dedi.

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Katolik medyasından Başkan Erdoğan’a Paris Olimpiyatları övgüsü: Papa Francis’e istediğini yaptırdı!

Allen Jr., Erdoğan hakkında kaleme aldığı bölümde ise "Hedefleri ya da taktikleri ne olursa olsun, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müthiş bir siyasi aktör olduğuna şüphe yok" dedi. Allen Jr., Erdoğan'ın Türkiye'yi bölgesel ve küresel bir güç olarak konumlandırdığını, tüm bunları yaparken de güçlü bir iç destek tabanını elinde tuttuğunu dile getirdi.

Katolik medyasından Başkan Erdoğan’a Paris Olimpiyatları övgüsü: Papa Francis’e istediğini yaptırdı!

"FRANCİS'E İSTEDİĞİNİ YAPTIRDI"

Allen Jr., Erdoğan'ın açılış töreniyle ilgili açıklamaları ve Francis'i arayarak rahatsızlığını belirtmesiyle Papa'ya istediğini yaptırdığını yazdı. Crux Now'da yer alan haberde, "Cumartesi günü, Türk lider özgeçmişine tartışmasız en az diğerleri kadar etkileyici bir başarı daha ekledi: Papa Francis'i, açıkça yapmak istemediği bir şeyi yapmaya ikna etmek. Bu durumda ise Papa'nın sekiz gün önce Paris Olimpiyatları'nın açılış töreniyle ilgili tartışmalar hakkında nihayet konuşması" ifadeleri kullanıldı.

Katolik medyasından Başkan Erdoğan’a Paris Olimpiyatları övgüsü: Papa Francis’e istediğini yaptırdı!

ERDOĞAN, PAPA'YA RAHATSIZLIĞINI BELİRTMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris Olimpiyat oyunları açılış törenine ilişkin rahatsızlığını Papa Francis'e iletmişti. İletişim Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Papa ile telefon görüşmesinde Paris'teki Olimpiyat Oyunlarının açılış töreninden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Erdoğan'a göre tören geleneksel olmayan ilişkilerin propaganda eylemine dönüştü" denilmişti.

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