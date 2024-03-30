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Haberler Galeri Kayseri Kocasinan seçim sonuçları | YSK Kocasinan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 12:16 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 12:27

Kayseri Kocasinan seçim sonuçları | YSK Kocasinan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Kocasinan seçim sonuçları için heyecan dorukta! 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde, ilçe sakinleri milyonlarca kişinin katılımıyla yeni belediye başkanını belirleyecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte, Kocasinan seçim sonuçları sabah.com.tr üzerinden canlı ve anlık olarak yayınlayacak. Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri 2024'teki oy oranları ve canlı takip ekranı ile ilgili detaylar için gözler sabah.com.tr'de olacak.

Kayseri Kocasinan seçim sonuçları | YSK Kocasinan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler Seçimleri için geri sayım başladı! 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Kocasinan yeni belediye başkanı halk oylamasıyla belirlenecek. Seçmenler, ilçe ve mahalleleri için önemli kararlar alacakları bu süreçte sabah.com.tr'den canlı ve anlık olarak Kocasinan seçim sonuçlarını takip edebilecekler.

KAYSERİ KOCASİNAN SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Kayseri Kocasinan seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Kayseri Kocasinan seçim sonuçları | YSK Kocasinan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KAYSERİ KOCASİNAN SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Ahmet Çolak Bayrakdar

CHP: Mustafa Yıldız

İYİ Parti: Yurder Şahin

Yeniden Refah Partisi: Önder Narin

Dem Parti: Yakup Kaya

Kayseri Kocasinan Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Kayseri Kocasinan seçim sonuçları | YSK Kocasinan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KAYSERİ İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Kayseri'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Akkışla Seçim Sonuçları

Bünyan Seçim Sonuçları

Develi Seçim Sonuçları

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Kayseri Kocasinan seçim sonuçları | YSK Kocasinan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Kayseri Kocasinan 'da AK Parti Ahmet Çolak Bayrakdar, CHP Mustafa Yıldız, İYİ Parti Yurder Şahin, Yeniden Refah Partisi Önder Narin ve Dem Parti Yakup Kaya ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kayseri Kocasinan seçim sonuçları | YSK Kocasinan yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KOCASİNAN MAHALLELERİ

Kayseri Kocasinan 'da 88 mahalle vardır:

  1. Ahi Evran
  2. Akcatepe
  3. Akin
  4. Alsancak
  5. Amarat
  6. Argıncık
  7. Barbaros
  8. Barsama
  9. Bayramhacı
  10. Beyazşehir
  11. Beydeğirmeni
  12. Boğazköprü
  13. Boyacı
  14. Boztepe
  15. Buğdaylı
  16. Camikebir
  17. Cırgalan
  18. Çevril
  19. Dadağı
  20. Doruklu
  21. Düver
  22. Ebiç
  23. Elagöz
  24. Elmalı
  25. Emmiler
  26. Erciyesevler
  27. Erkilet
  28. Ertuğrul Gazi
  29. Eskiömerler
  30. Eyim
  31. Fevzi Çakmak
  32. Fevzioğlu
  33. General Emir
  34. Gevher Nesibe
  35. Gömeç
  36. Güneşli
  37. Hasan Arpa
  38. Hasancı
  39. Hırkaköy
  40. Himmetdede
  41. Hoca Ahmet Yesevi
  42. Höbek
  43. Kalkancık
  44. Karahöyük
  45. Karakimse
  46. Kaşköy
  47. Kayabaşı
  48. Kemer
  49. Kızık
  50. Kuşcağız
  51. Kuşçu
  52. Mahzemin
  53. Mevlana
  54. Mimarsinan
  55. Mithatpaşa
  56. Mollahacı
  57. Molu
  58. Obruk
  59. Oruçreis
  60. Osmangazi
  61. Oymaağaç
  62. Sahabiye
  63. Salur
  64. Sanayi
  65. Sancaktepe
  66. Saray Bosna
  67. Saraycık
  68. Seyrani
  69. Sümer Yeni
  70. Şeker
  71. Talatpaşa
  72. Taşhan
  73. Turgut Reis
  74. Uğurevler
  75. Vatan
  76. Yakut
  77. Yavuz Selim
  78. Yazır
  79. Yemliha
  80. Yenidoğan
  81. Yenişehir
  82. Yeşil
  83. Yukarıhasinli
  84. Yunus Emre
  85. Yuvalı
  86. Yüreğil
  87. Ziyagökalp
  88. Zümrüt
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