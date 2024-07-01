Giriş Tarihi: 01.07.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
15:30
Kayseri’de 7 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmişti: Suriyeli şüpheli tutuklandı!
Kayseri'de Suriyeli bir sığınmacının yine Suriyeli bir kız çocuğunu istismar ettiği iddiası sonrası bölgede gerilim tırmandı. Vatandaşlar, duruma tepki gösterirken tacizci gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı da mağdur çocuğun koruma altına alındığını açıkladı. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çıkan olaylarla ilgili 67 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 26 yaşındaki istismar şüphelisi ise tutuklandı.