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Haberler Galeri Kayseri’de 7 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmişti: Suriyeli şüpheli tutuklandı!
Giriş Tarihi: 01.07.2024 15:30 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 15:30

Kayseri’de 7 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmişti: Suriyeli şüpheli tutuklandı!

Kayseri'de Suriyeli bir sığınmacının yine Suriyeli bir kız çocuğunu istismar ettiği iddiası sonrası bölgede gerilim tırmandı. Vatandaşlar, duruma tepki gösterirken tacizci gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı da mağdur çocuğun koruma altına alındığını açıkladı. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çıkan olaylarla ilgili 67 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 26 yaşındaki istismar şüphelisi ise tutuklandı.

AA
Kayseri’de 7 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmişti: Suriyeli şüpheli tutuklandı!

Türkiye'nin gündemi Kayseri'de yaşanan cinsel istismar olayıydı. Suriyeli bir erkeğin dükkanda 7 yaşındaki Suriyeli kız çocuğunu taciz ettiği iddiası üzerine bölgede gerilim tırmandı. Mahallede toplanan vatandaşlar olaya tepki gösterirken polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kayseri’de 7 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmişti: Suriyeli şüpheli tutuklandı!

KAYSERİ VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Çıkan olayların ardından Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Danişmentgazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu bir şahsın küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

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Kayseri’de 7 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmişti: Suriyeli şüpheli tutuklandı!

Açıklamada ayrıca "Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup vatandaşlarımızı itidalli davranarak resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur" ifadeleri kullanıldı.

Kayseri’de 7 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmişti: Suriyeli şüpheli tutuklandı!

AİLE BAKANLIĞI: MAĞDUR ÇOCUK KORUMA ALTINDA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da taciz iddiasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada 7 yaşındaki çocuğun devlet korumasına alındığını vurgulandı.

Kayseri’de 7 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmişti: Suriyeli şüpheli tutuklandı!

BAKAN ALİ YERLİKAYA: 67 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çıkan olaylarda 67 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Dün akşam saatlerinde Kayseri, Melikgazi Eskişehir Bağları bölgesinde Suriye uyruklu I.A adlı şahıs, akrabası olan Suriyeli bir kız çocuğunu taciz etmesi üzerine, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edilmiştir. Konuyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır. Ancak daha sonra vatandaşlarımız bu bölgede toplanmış, insani değerlerimize yakışmayan bir tavırla yasa dışı hareket ederek Suriye uyruklu şahıslara ait ev, iş yeri ve araçlara zarar vermiştir.

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