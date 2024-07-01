Kayseri’de 7 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmişti: Suriyeli şüpheli tutuklandı!

BAKAN ALİ YERLİKAYA: 67 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çıkan olaylarda 67 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Dün akşam saatlerinde Kayseri, Melikgazi Eskişehir Bağları bölgesinde Suriye uyruklu I.A adlı şahıs, akrabası olan Suriyeli bir kız çocuğunu taciz etmesi üzerine, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edilmiştir. Konuyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır. Ancak daha sonra vatandaşlarımız bu bölgede toplanmış, insani değerlerimize yakışmayan bir tavırla yasa dışı hareket ederek Suriye uyruklu şahıslara ait ev, iş yeri ve araçlara zarar vermiştir.