Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kemal Kılıçdaroğlu şaşırtmadı! Öcalan’ı öven Merdan Yanardağ’a sahip çıktı!
Giriş Tarihi: 27.06.2023 18:10 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 18:33

Kemal Kılıçdaroğlu şaşırtmadı! Öcalan’ı öven Merdan Yanardağ’a sahip çıktı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı. Kılıçdaroğlu, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler düzen Merdan Yanardağ'a sahip çıktı: Bu yanlıştan derhal dönülmeli…

Kemal Kılıçdaroğlu şaşırtmadı! Öcalan’ı öven Merdan Yanardağ’a sahip çıktı!

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, önceki gün bebek katili Abdullah Öcalan'ı filozofa benzetmişti. Yanardağ, teröristbaşının serbest bırakılması gerektiğini söylemişti.

Merdan Yanardağ'dan teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgü dolu sözler | Video

Kemal Kılıçdaroğlu şaşırtmadı! Öcalan’ı öven Merdan Yanardağ’a sahip çıktı!

Yanardağ'ın, "70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan 25 yıldır kesintisiz hapiste. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kemal Kılıçdaroğlu şaşırtmadı! Öcalan’ı öven Merdan Yanardağ’a sahip çıktı!

MERDAN YANARDAĞ: ÖCALAN SON DERECE ZEKİ BİRİSİDİR
Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu. Çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir" şeklindeki sözleri tepki çekmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu şaşırtmadı! Öcalan’ı öven Merdan Yanardağ’a sahip çıktı!

Yaptığı skandal açıklamaları nedeniyle hakkında "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatılan gazeteci Merdan Yanardağ, bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kemal Kılıçdaroğlu şaşırtmadı! Öcalan’ı öven Merdan Yanardağ’a sahip çıktı!

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANARDAĞ'A DESTEK!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise terörist başına övgüler dizen Merdan Yanardağ'a sahip çıktı.

SON DAKİKA