Kemal Kılıçdaroğlu şaşırtmadı! Öcalan’ı öven Merdan Yanardağ’a sahip çıktı!

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, önceki gün bebek katili Abdullah Öcalan'ı filozofa benzetmişti. Yanardağ, teröristbaşının serbest bırakılması gerektiğini söylemişti. Merdan Yanardağ'dan teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgü dolu sözler | Video Yanardağ'ın, '70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan 25 yıldır kesintisiz hapiste. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor. MERDAN YANARDAĞ: ÖCALAN SON DERECE ZEKİ BİRİSİDİR Yaptığı skandal açıklamaları nedeniyle hakkında 'Suçu ve Suçluyu Övme' ve 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçlarından resen soruşturma başlatılan gazeteci Merdan Yanardağ, bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi. KILIÇDAROĞLU'NDAN YANARDAĞ'A DESTEK! Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımında; 'Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır' ifadelerini kullandı. Öte yandan CHP'li Özgür Özel'den de Merdan Yanardağ'a destek mesajı geldi. ÖZGÜR ÖZEL: YANARDAĞ'I VE TELE1'İ SAVUNMAYA DEVAM