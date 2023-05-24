O kadar zordalar ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı değil Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ cumhurbaşkanı adayı olsa onu bile desteklerler.

"İmdat çığlığı" mesabesinde Kılıçdaroğlu'na destek çağrıları yapıyorlar.

Ne ki Kılıçdaroğlu da Kandil'den daha az zorda değil. Kazanamazsa CHP Genel Başkanlık koltuğundan olacağını, siyasi hayatının sona ereceğini biliyor.

