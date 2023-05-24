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Haberler Galeri Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ'ın açmazı! Özdağ pazarlığı uzattı çünkü
Giriş Tarihi: 24.05.2023 07:17 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 07:46

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ'ın açmazı! Özdağ pazarlığı uzattı çünkü

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ görüşmelerinde kritik güne gelindi. 7'li koalisyon masasının PKK destekli adayı Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda aldığı yenilgiyi almamak için gözünü diktiği milliyetçi oyları kendine çekemedi. Son kale, son çare olarak gördüğü Ümit Özdağ ile de bugün final yapacak. Salih Tuna Kılıçdaroğlu'nun kendi seçmen kitlesini ve çevresinde milliyetçiyim diyenleri alıştırdığı birçok konuda Ümit Özdağ'ı ikna edemediği ve pazarlığın bu nedenle uzadığını yazdı. Tuna'ya göre Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ için farklı açmazlar var.

MELİH ALTINOK
Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ’ın açmazı! Özdağ pazarlığı uzattı çünkü

Kemal Klıçdaroğlu ikinci tur seçimi için ağız değiştirip, "Kandil'i yerle yeksan edeceğim" derken, Kandil de "Kılıçdaroğlu'nun yanındayız..." diyor.

Danışıklı dövüş yani muvazaa değilse, garabetin daniskası.

Kandil çok bunalmış besbelli. "Bizi AK Parti-MHP ittifakından kurtarın da ne yaparsanız yapın" modundalar.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ’ın açmazı! Özdağ pazarlığı uzattı çünkü

O kadar zordalar ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı değil Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ cumhurbaşkanı adayı olsa onu bile desteklerler.

"İmdat çığlığı" mesabesinde Kılıçdaroğlu'na destek çağrıları yapıyorlar.

Ne ki Kılıçdaroğlu da Kandil'den daha az zorda değil. Kazanamazsa CHP Genel Başkanlık koltuğundan olacağını, siyasi hayatının sona ereceğini biliyor.

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Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ’ın açmazı! Özdağ pazarlığı uzattı çünkü

Bundan sebep her yolu deniyor.

14 Mayıs sonrası "siyasi kimliğini" bile değiştirdi. Yani, bir nevi kendi kendine "siyasi yolsuzluk" yaptı.

(Bu yazıyı yazdığım sırada "milliyetçiliği" denemeye devam ediyordu. Şayet Ümit Özdağ'dan destek alamazsa başka bir kimlik deneyebilir, bilemiyorum.)

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ’ın açmazı! Özdağ pazarlığı uzattı çünkü

Malumunuz, Sinan Oğan'dan umduğunu bulamadı. Son umudu Ümit Özdağ kaldı.

Manzara-i umumiye şudur:

Kandil, Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapmaya çalışarak ayakta kalmayı umuyor, Kılıçdaroğlu da Ümit Özdağ'ın desteğiyle cumhurbaşkanı olmayı.

Bu da ister istemez Kandil ile Ümit Özdağ'ı aynı mevzide buluşturmuş oluyor.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ’ın açmazı! Özdağ pazarlığı uzattı çünkü

Ümit Özdağ bu sorunun farkında olacak ki protokol şartlarıyla Kılıçdaroğlu'nu Kandil ve siyasi ayağı HDP'den kopartmaya çalışıyor.

Söz konusu şartlarından biri, "Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür" ifadesinin yer aldığı Anayasa'nın 66. Maddesi'nin korunması.

CHP İttifakı'nda yer alan Babacan bu maddeden rahatsız olduğunu daha önce dile getirmişti. HDP zaten doğası itibarıyla bu maddeye karşı.

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