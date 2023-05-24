Giriş Tarihi: 24.05.2023 07:17
Güncelleme Tarihi: 24.05.2023
07:46
Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ görüşmelerinde kritik güne gelindi. 7'li koalisyon masasının PKK destekli adayı Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda aldığı yenilgiyi almamak için gözünü diktiği milliyetçi oyları kendine çekemedi. Son kale, son çare olarak gördüğü Ümit Özdağ ile de bugün final yapacak. Salih Tuna Kılıçdaroğlu'nun kendi seçmen kitlesini ve çevresinde milliyetçiyim diyenleri alıştırdığı birçok konuda Ümit Özdağ'ı ikna edemediği ve pazarlığın bu nedenle uzadığını yazdı. Tuna'ya göre Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ için farklı açmazlar var.