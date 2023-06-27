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Haberler Galeri Kemal Kılıçdaroğlu’na bir şok daha: En yakını Ekrem İmamoğlu'na destek verdi
Giriş Tarihi: 27.06.2023 15:37 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 15:37

Kemal Kılıçdaroğlu’na bir şok daha: En yakını Ekrem İmamoğlu'na destek verdi

CHP'de kriz büyüyor… İstifa seslerine kulak tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu tüm MYK'yı görevden aldı. Onların arasında kendisine en yakın isimlerden Bülent Tezcan da vardı. CHP milletvekili Tezcan, BBC Türkçe'ye verdiği röportajda, genel başkanı hedef aldı. "Seçimi kaybettik, değişim şart" diyen Tezcan, yaşanan yenilgiyi travma olarak yorumladı. "13 yılın ardından Kılıçdaroğlu ve parti kadrosunun değişmesi şart" ifadesini kullandı. Koalisyonun küçük ortaklarına 39 milletvekili verilmesini de eleştiren Tezcan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ise destek mesajı yolladı: CHP'nin sadece bugününde değil, geleceğinde de önemli bir figür olacak…

Kemal Kılıçdaroğlu’na bir şok daha: En yakını Ekrem İmamoğlu’na destek verdi

Cumhuriyet Halk Partisi, tarihi seçimde aldığı yeniğinin ardından karıştı. Partide değişim ve istifa sesleri yükselmeye başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu’na bir şok daha: En yakını Ekrem İmamoğlu’na destek verdi

KOLTUĞU BIRAKMIYOR...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim çağrısı destek bulurken yenilgiye doymayan Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğu bırakmamak için hamle üstüne hamle yaptı. Ancak ne parti içindeki ne de seçmendeki bastırmayı başaramadı.

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Kemal Kılıçdaroğlu’na bir şok daha: En yakını Ekrem İmamoğlu’na destek verdi

KILIÇDAROĞLU'NUN EN YAKINIYDI

2010'da Genel Başkan seçildikten sonra Kılıçdaroğlu'nun en yakın kurmayları arasında yer alan Bülent Tezcan da değişim isteyenlerin arasında katıldı. MYK üyesi olan ve seçimin ardından Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, BBC Türkçe'ye partisiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu’na bir şok daha: En yakını Ekrem İmamoğlu’na destek verdi

O DA KAYBETTİK DEDİ

"Seçimi kaybettik" diyerek söze başlayan Tezcan, "Ağır bir yenilgi almadık" ifadesini kullanan Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık mesaj yolladı.

Kemal Kılıçdaroğlu’na bir şok daha: En yakını Ekrem İmamoğlu’na destek verdi

"Kaybettikten sonra da hiçbir şey olmamış gibi, her şey normalmiş gibi devam etmek mümkün değil. Yani başımızı kuma gömüp yürüyemeyiz" diyen Bülent Tezcan, değişimin zorunlu olduğunu vurguladı.

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