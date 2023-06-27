Giriş Tarihi: 27.06.2023 10:44 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 10:44

Kemal Kılıçdaroğlu’na en yakın isimdi o da değişim istedi: Bülent Tezcan’dan şok sözler: Ekrem İmamoğlu CHP’nin geleceğinde…

CHP'de kriz büyüyor… İstifa seslerine kulak tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu tüm MYK'yı görevden aldı. Onların arasında kendisine en yakın isimlerden Bülent Tezcan da vardı. CHP milletvekili Tezcan, BBC Türkçe'ye verdiği röportajda, genel başkanı hedef aldı. "Seçimi kaybettik, değişim şart" diyen Tezcan, yaşanan yenilgiyi travma olarak yorumladı. "13 yılın ardından Kılıçdaroğlu ve parti kadrosunun değişmesi şart" ifadesini kullandı. Koalisyonun küçük ortaklarına 39 milletvekili verilmesini de eleştiren Tezcan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ise destek mesajı yolladı: CHP'nin sadece bugününde değil, geleceğinde de önemli bir figür olacak…