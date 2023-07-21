Giriş Tarihi: 21.07.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 09:31

Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki yağdı: Zafer Partisi ile yapılan protokol koalisyonu kızdırdı!

Kemal Kılıçdaroğlu, sırf seçimi kazanabilmek için koalisyon ortaklarına bakanlık ve milletvekilliği vadetti. Ancak seçimde aldığı tarihi yenilgiyle genel başkanlığı bile kaybedecek duruma geldi. Son olarak Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'nun partisine bakanlık ile MİT Başkanlığını verdiğini söylemesi krizin fitilini ateşledi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın bile yalanladığı iddialarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu "İkimizin arasında özel bir protokol. Kimsenin haberi yoktu" dedi. Bu sözlere koalisyonun ağır toplarından tepki gecikmedi… İşte detaylar…