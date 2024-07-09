Giriş Tarihi: 09.07.2024 13:33
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
13:44
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'de deprem yaratacak açıklama: Partide 50 vekilim var!
CHP Genel Başkanlığını Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu parti içerisinde deprem etkisi yaratacak açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine sadık 50 milletvekilinin olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde ilk teklifi Meral Akşener'den aldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, 'Yeni Parti' sorusuna da yanıt verdi. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündem yaratacak mesajları...