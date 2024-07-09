Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP’de deprem yaratacak açıklama: Partide 50 vekilim var!

"CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI TEKLİFİ MERAL AKŞENER'DEN GELDİ"

Kılıçdaroğlu, "İlk teklif Meral Hanım'dan geldi. Karar gazetesi yazarı Elif Çakır bana geldi ve Akşener'in elçisi olarak, Akşener'in benim cumhurbaşkanı adayı olmamı istediğini ve kabul ederse destekleyeceği mesajını iletti. Süreç öyle başladı. Son güne kadar da altılı masadaki tüm liderler de şahittir ki, 'hep adayımız siz olun' demiştir.." dedi.