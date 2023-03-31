Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kritik hata; İşte 7’li masadaki Muharrem İnce krizinin nedeni

Giriş Tarihi: 31.03.2023 08:00
Güncelleme Tarihi: 31.03.2023
08:11
CHP ve medyası yaptıkları güçler birliğine "sol" pencereden bakıp, Muharrem İnce'yi "bölücü" ilan ederken inandıkları değerler taban tabana zıt olanları ise güzelliyor. Kemal Kılıçdaroğlu için yüzde 60'la "geliyor gelmekte olan" derken bir anda önce Meral Akşener'e sonra Muharrem İnce'ye sifon çekmeye kadar getirilen seviyenin altında ne var? Mahmut Övür bugünkü yazısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7'li masasındaki çelişkiyi kaleme aldı ve "Hala aynı kafada olduğu için de tehdit siyasetiyle "ebedi hastalığı" iyileştireceğini sanıyor" dedi. İşte Övür'ün yazısından öne çıkanlar...