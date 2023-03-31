Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kritik hata; İşte 7'li masadaki Muharrem İnce krizinin nedeni
Giriş Tarihi: 31.03.2023 08:00 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 08:11

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kritik hata; İşte 7'li masadaki Muharrem İnce krizinin nedeni

CHP ve medyası yaptıkları güçler birliğine "sol" pencereden bakıp, Muharrem İnce'yi "bölücü" ilan ederken inandıkları değerler taban tabana zıt olanları ise güzelliyor. Kemal Kılıçdaroğlu için yüzde 60'la "geliyor gelmekte olan" derken bir anda önce Meral Akşener'e sonra Muharrem İnce'ye sifon çekmeye kadar getirilen seviyenin altında ne var? Mahmut Övür bugünkü yazısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7'li masasındaki çelişkiyi kaleme aldı ve "Hala aynı kafada olduğu için de tehdit siyasetiyle "ebedi hastalığı" iyileştireceğini sanıyor" dedi. İşte Övür'ün yazısından öne çıkanlar...

MAHMUT ÖVÜR
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kritik hata; İşte 7’li masadaki Muharrem İnce krizinin nedeni

Cumhurbaşkanının halk tarafından seçildiği 10 Ağustos 2014 tarihinden bu yana yapılan genel, yerel veya referandum dâhil hangi seçime bakarsanız bakın, hepsini Başkan Erdoğan yüzde 50'nin üzerinde oyla kazandı.

İlk seçimde 14 parti bir araya geldi yine başaramadı. 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde, sağ bloku MHP üzerinden parçalayarak İyi Parti projesi devreye sokulduğu, hatta PKK destekli HDP de kendi adayını çıkardığı halde sonuç değişmedi.

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kritik hata; İşte 7’li masadaki Muharrem İnce krizinin nedeni

Hatta o tarihte AK Parti'nin içinde olan ve CHP projesinin "tam göbeğinde" yer alan Ali Babacanların el altından uğraşmasına rağmen...

Bugün de tablo değişmiş değil.

El altından, el üstünden 5 sağcı ve muhafazakâr parti, CHP'ye milliyetçiler ve muhafazakârlar nezdinde meşruiyet kazandırmak için 7'li koalisyona iliştirilmiş durumda.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kritik hata; İşte 7’li masadaki Muharrem İnce krizinin nedeni

Ama hâlâ öfke ve panik içindeler ki, saldırmadıkları, hakaret etmedikleri siyasetçi kalmadı. Dünya çapında sanatçıları bile "sifon çekme" seviyesine indi. Hani yüzde 60'la geliyordu, gelmekte olan?

Şimdi yeni bahaneleri, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce... O olmasa seçim çantada keklik!.. Sanatçısından gazetecisine, FETÖ'cüsünden PKK'lısına hepsi ona saldırıyor. "Solu bölme..."

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kritik hata; İşte 7’li masadaki Muharrem İnce krizinin nedeni

FETÖ dahil hepsi "aydınlanmacı güçler" olup çıktı. PKK bile "demokrasi güçleri" içinde sayılıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kritik hata; İşte 7’li masadaki Muharrem İnce krizinin nedeni

SAĞ BÖLÜNSÜN, SOL KAZANSIN

Gazeteci Deniz Zeyrek de bu güçler birliğine "sol" pencereden bakıp, Muharrem İnce'yi "bölücü" ilan ediyor.

Birkaç gün önce, "Bölünerek kaybetmek solun kaderi" diye adeta isyan eden yazısında şöyle diyor:

"Milliyetçi, muhafazakâr, merkez sağ ve sol 'yüzde 50 artı 1'i yakalamak için birleşti ama sol ebedi hastalığı bölünmeden kurtulamadı."

SON DAKİKA