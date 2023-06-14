Kemal Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak hamle: Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ile...

Giriş Tarihi: 14.06.2023 13:31 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 13:31

8'li koalisyon, yenilgi sonrası dağıldı. Bir daha da toparlanamadı. Kemal Kılıçdaroğlu, istifa seslerine kulak tıkarken 'Değişim' diyen Ekrem İmamoğlu'na ise 'Kaptan benim' mesajı yolladı. Kongreye gitmeye hazırlanan İYİ Parti'de de Meral Akşener tüm planlarını hazırladı. Yenilginin suçunu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday çıkartan diğer partilere yıkacağı iddiası ortaya atıldı. 'Kırmızı çizgisi' olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu ile ortak hareket ettiği de söylentiler arasındaydı. Bu iddialar, eski danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli'nin sözlerini hatırlattı: İmamoğlu ile CHP'yi dizayn edecek!