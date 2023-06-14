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Haberler Galeri Kemal Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak hamle: Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ile...
Giriş Tarihi: 14.06.2023 13:31 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 13:31

Kemal Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak hamle: Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ile...

8'li koalisyon, yenilgi sonrası dağıldı. Bir daha da toparlanamadı. Kemal Kılıçdaroğlu, istifa seslerine kulak tıkarken 'Değişim' diyen Ekrem İmamoğlu'na ise 'Kaptan benim' mesajı yolladı. Kongreye gitmeye hazırlanan İYİ Parti'de de Meral Akşener tüm planlarını hazırladı. Yenilginin suçunu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday çıkartan diğer partilere yıkacağı iddiası ortaya atıldı. 'Kırmızı çizgisi' olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu ile ortak hareket ettiği de söylentiler arasındaydı. Bu iddialar, eski danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli'nin sözlerini hatırlattı: İmamoğlu ile CHP'yi dizayn edecek!

Kemal Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak hamle: Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ile...

Tarihi seçimler sonrası muhalefette kazan kaynadı. 8'li koalisyonun her partisinde kriz vardı. En büyük tepkiyi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aldı. 'Ben Kemal geliyorum' diye yola çıkan ve yenilgiyi hala kabullenmeyen Kılıçdaroğlu'na hem partisinden hem de seçmenden 'istifa' sesleri yükselmeye başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak hamle: Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ile...

KAPTANIM ÇIKIŞI

Tepkilere kulak tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu ise pazartesi günü gerçekleşen grup toplantısında 'gemiyi terk etmem' çıkışı yaptı. 'Değişim şart' diyen ve kendisine 'Görevi bırak, onursal başkan ol' diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ise üstü kapalı mesaj yolladı. Koalisyonun bir diğer ortağı İYİ Parti'de de seçim sonrası istifalar birbirini kovaladı.

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Kemal Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak hamle: Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ile...

AKŞENER ZOR DURUMDA

Partinin kurucularından Ahat Andican ile Aytun Çıray'ın istifası Akşener'i şaşkınlığa uğrattı. Gazeteci Abdülkadir Selvi, kongreye hazırlanan İYİ Parti'deki kulisleri mercek altına aldı. Karşısına aday çıkartılacağı söylentileri üzerine Meral Akşener'in de planlarını hazırladığını vurguladı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak hamle: Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ile...

MASAYI BOMBALAYACAK

Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında Akşener'in kongrede 8'li koalisyonu bombalayacağını, 'Kazanacak aday' ısrarına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesi nedeniyle seçimin kaybedildiğini anlatacağını yazdı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak hamle: Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ile...

BİRLİKTE HAREKET EDİYORLAR

Selvi, CHP'de İmamoğlu ve Akşener'in birlikte hareket etmesinden dolayı rahatsızlık duyulduğunu da kaleme aldı.

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