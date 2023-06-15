Kendinden başka her şeyi değiştirdi! CHP’nin önünde üç seçenek görünüyor... | Okan Müderrisoğlu yazdı

SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, CHP'deki 'değişim' tartışmalarını ele aldı. CHP'de ittifakların, kadroların ve yer yer söylemlerin değiştiğini ancak neticenin değişmediğini belirten Okan Müderrisoğlu, "Kaybederek ayakta kalmayı beceren Sn. Kemal Kılıçdaroğlu, büyük riskleri göze alarak ve CHP sınırlarını fazlasıyla zorlayarak 'değişimin öncüsü' oldu. Kendinden başka her şeyi değiştirdi." dedi. CHP'nin üç seçenek olduğunu ifade eden Müderrisoğlu, şu ifadeleri kullandı...