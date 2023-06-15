Kendinden başka her şeyi değiştirdi! CHP’nin önünde üç seçenek görünüyor... | Okan Müderrisoğlu yazdı

İşte Okan Müderrisoğlu'nun bugünkü köşe yazısı:

"CHP'de bir "değişim" söylemidir, gidiyor. İyi de değişmesi gereken ne?

Öyle ya şimdiye kadar...

CHP'de delege yapısı değişti, genel başkan değişti, parti meclisi değişti, MYK üyeleri değişti, danışmanlar değişti, belediye başkanları ve milletvekilleri de değişti. Ama yüzde 25'lik oy tabanı değişmedi. Bu makûs talihi yenmek için CHP'de ittifaklar değişti, yer yer söylem değişti, kadrolar da değişti. Bütün bu çabalara rağmen netice değişmedi.

Aslına bakılırsa...

