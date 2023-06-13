Giriş Tarihi: 13.06.2023 14:42
Güncelleme Tarihi: 13.06.2023
14:42
Kılıçdaroğlu'ndan istifasını isteyen gazetecilere hakaret: Kalemini satanlar...
Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde tarihi bir hezimet yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, istifasını isteyen gazetecilere hakaret etti. Kılıçdaroğlu, "Kalemini satan gazetecileri sorgulamak benim görevimdir" dedi. Parti içindeki 'istifa' ve 'değişim çağrılarına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu, 'değişimin' önünü açacağını iddia ederek "Gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin" dedi.