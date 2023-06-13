Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kılıçdaroğlu'ndan istifasını isteyen gazetecilere hakaret: Kalemini satanlar...
Giriş Tarihi: 13.06.2023 14:42 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 14:42

Kılıçdaroğlu'ndan istifasını isteyen gazetecilere hakaret: Kalemini satanlar...

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde tarihi bir hezimet yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, istifasını isteyen gazetecilere hakaret etti. Kılıçdaroğlu, "Kalemini satan gazetecileri sorgulamak benim görevimdir" dedi. Parti içindeki 'istifa' ve 'değişim çağrılarına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu, 'değişimin' önünü açacağını iddia ederek "Gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin" dedi.

Kılıçdaroğlu’ndan istifasını isteyen gazetecilere hakaret: Kalemini satanlar...

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde tarihi bir yenilgi alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu’ndan istifasını isteyen gazetecilere hakaret: Kalemini satanlar...

Parti içindeki 'değişim' ve 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu, "Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kılıçdaroğlu’ndan istifasını isteyen gazetecilere hakaret: Kalemini satanlar...

Yeni MYK'da parti örgütü ve örgüt yönetimlerini üstlenerek kurultay öncesi koltuğunu sağlama almaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim sonrasında özellikle vurguladığı 'değişim' konusunda da dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kılıçdaroğlu’ndan istifasını isteyen gazetecilere hakaret: Kalemini satanlar...

"DEĞİŞİMİN ÖNÜNÜ AÇACAĞIM"

Seçimden sonra 'değişim' çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı, ""Değişimin önünü açacağım. Hiçbir zaman değişimin önünü tıkayan bir kişi değilim, değişimin önünü tamamen açacağım" dedi.

Kılıçdaroğlu’ndan istifasını isteyen gazetecilere hakaret: Kalemini satanlar...

"KALEMİNİ SATANLAR..."

Kılıçdaroğlu istifasını isteyen gazetecilere de hakaret etti, "Kalemini satan gazetecileri sorgulamak benim görevimdir" dedi.

SON DAKİKA