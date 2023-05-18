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Haberler Galeri Kılıçdaroğlu’nun ikinci turu ve nefret siyaseti | Mahmut Övür yazdı
Giriş Tarihi: 18.05.2023 08:48 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 08:51

Kılıçdaroğlu’nun ikinci turu ve nefret siyaseti | Mahmut Övür yazdı

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı 1. turunda yaşadığı hezimet sonrası yeni siyasi strateji olarak devreye soktu. Daha önce her fırsatta kendisine oy vermeyen öğretmenlere, hâkimlere, askerlere hakaret eden Kemal Kılıçdaroğlu ve avanesi bu kez de depremzedeleri hedef aldı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür Kemal Kılıçdaroğlu'un uğradığı yenilgi sonrası içine düştüğü durumu anlatan bir yazı kaleme aldı. İşte Mahmut Övür'ün o yazısı...

MAHMUT ÖVÜR
Kılıçdaroğlu’nun ikinci turu ve nefret siyaseti | Mahmut Övür yazdı

Tarihi 14 Mayıs seçim sonuçlarının muhalefeti sarsması, o muhalefetin ektiği nefret siyasetini de tetikledi. Kimi oyların çalındığını ileri sürerek öfke nöbetleri geçirdi, kimi de hıncını ve öfkesini insanlıktan çıkarak depremzedelere yöneltti.
En hafifi "Elim kırılsaydı da yardım etmeseydim" diye başlayan bu insanlık dışı saldırılar artık açık açık yapılır oldu. Neymiş, depremzedeler büyük oranda Başkan Erdoğan'a oy vermiş. Kervana son olarak bir FETÖ'cünün kızı da katıldı.

Kılıçdaroğlu’nun ikinci turu ve nefret siyaseti | Mahmut Övür yazdı

Bu nefret iklimi tesadüfen ortaya çıkmış değil, son dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bunu bir siyasi strateji olarak devreye soktu. Her fırsatta kendisine oy vermeyen öğretmenlere, hâkimlere, askerlere hakaret etti; depremin ikinci gününde "Seçimi erteleyecekler", bölgeye gittiğinde de "Beni tutuklayın" diyerek kışkırtıcı çıkışlar yaptı.

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Kılıçdaroğlu’nun ikinci turu ve nefret siyaseti | Mahmut Övür yazdı

Bu tabloya, terörle ilişkili partileri meşrulaştırmayı ve "Yüksek oy alacağız, kazanacağız" yalanlarını da ekleyin... Buradan öfke ve nefret dışında bir sonuç çıkmaz. Sorun siyaset üretemeyen ve seçmenlerinde hayal kırıklığı yaratan siyasi aktörlerde.
Seçim yenilgisinden de bir ders almamışlar ki Kılıçdaroğlu, daha ikinci turun başında yine nefret siyasetiyle ortaya çıktı. Sinan Oğan'a giden oylara göz koyduğu için işe göçmen düşmanlığıyla başladı:

Kılıçdaroğlu’nun ikinci turu ve nefret siyaseti | Mahmut Övür yazdı

"Bugün 10 milyon düzensiz mülteciyi içimize sokan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız."
Aslında bu yaklaşımın depremzedelere hakaret eden meczupların söylediklerinden bir farkı yok. Türkiye eninde sonunda bu nefret ikliminden kurtulacak. Siyasete elbette büyük görev düşüyor ama gerçek öncü sanatçılara da ihtiyaç var.
Şimdi gelin sözü sanata ve ilk günden itibaren deprem bölgesinde kurduğu çadırlarda çocuklara gönlünü açan ve nefret üretenlere, "Siz gerçek birer zavallısınız" diyen sanatçı Yavuz Bingöl'e bırakalım:

Kılıçdaroğlu’nun ikinci turu ve nefret siyaseti | Mahmut Övür yazdı

KARDEŞLİK, SEVGİ VE HOŞGÖRÜ
Depremzede vatandaşlarımıza oy tercihleri yüzünden hakaret ve küfür edenleri görünce o kadar sarsıldım ve üzüldüm ki bize ne oldu? Biz neyi kaybettik de bu kadar vicdansız, köksüz ve hoşgörüsüz kaldık diye sordum kendime... Yüzyıllar içinde oluşturduğumuz ortak güzelliklerimiz, değerlerimiz vardı. Acımızın, kederimizin, yasımızın, umudumuzun, kaygımızın ortaklığı ile sarılırdık birbirimize. Tüm bunları "yurt" sahibi olmamızın güveni ve sıcaklığı ile yaşardık.

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