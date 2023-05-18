Kılıçdaroğlu’nun ikinci turu ve nefret siyaseti | Mahmut Övür yazdı

KARDEŞLİK, SEVGİ VE HOŞGÖRÜ

Depremzede vatandaşlarımıza oy tercihleri yüzünden hakaret ve küfür edenleri görünce o kadar sarsıldım ve üzüldüm ki bize ne oldu? Biz neyi kaybettik de bu kadar vicdansız, köksüz ve hoşgörüsüz kaldık diye sordum kendime... Yüzyıllar içinde oluşturduğumuz ortak güzelliklerimiz, değerlerimiz vardı. Acımızın, kederimizin, yasımızın, umudumuzun, kaygımızın ortaklığı ile sarılırdık birbirimize. Tüm bunları "yurt" sahibi olmamızın güveni ve sıcaklığı ile yaşardık.

