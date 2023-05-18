Kılıçdaroğlu’nun ikinci turu ve nefret siyaseti | Mahmut Övür yazdı

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı 1. turunda yaşadığı hezimet sonrası yeni siyasi strateji olarak devreye soktu. Daha önce her fırsatta kendisine oy vermeyen öğretmenlere, hâkimlere, askerlere hakaret eden Kemal Kılıçdaroğlu ve avanesi bu kez de depremzedeleri hedef aldı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür Kemal Kılıçdaroğlu'un uğradığı yenilgi sonrası içine düştüğü durumu anlatan bir yazı kaleme aldı. İşte Mahmut Övür'ün o yazısı...