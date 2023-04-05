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Haberler Galeri Kılıçdaroğlu'nun tehlikeli oyunu! PKK yöneticileriyle eş zamanlı "iç savaş" tehdidi
Giriş Tarihi: 05.04.2023 08:02 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 08:02

Kılıçdaroğlu'nun tehlikeli oyunu! PKK yöneticileriyle eş zamanlı "iç savaş" tehdidi

Özerklik, Abdullah Öcalan'a özgürlük ve milli beka meselelerine mugayir birçok taleple karşısına çıktıkları Kemal Kılıçdaroğlu ile anlaşan HDP'nin koalisyon masasına dahil olmasıyla birlikte PKK da CHP Genel Başkanı'na tam ve açık desteğini açıkladı. Mehemt Barlas bugünkü yazısında dışarıdan PKK yöneticilerinin içeriden de Kemal Kılıçdaroğlu'nun eş zamanlı ve güdümlü olarak nasıl bir iç savaş planına hizmet ettiklerinin altını çizdi.

Kılıçdaroğlu’nun tehlikeli oyunu! PKK yöneticileriyle eş zamanlı iç savaş tehdidi

Türk siyasetine yeni bir soluk getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 yıldır Türkiye'nin geleceğine yön veriyor. 14 Mayıs seçimlerine giderken oylarını da giderek artırıyor. Birbirine güvenmeyen, sürekli birbirinin kuyusunu kazan, birbirine hakaret etmeyi zekâ pırıltısı zanneden bu 7'li koalisyon masasının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olması mümkün değil. Zaten anketler de ortada. Erdoğan 8 aydır yükselişini sürdürüyor. Tarihin en büyük deprem felaketine rağmen Türk toplumunun en büyük umudu yine Erdoğan.

Kılıçdaroğlu’nun tehlikeli oyunu! PKK yöneticileriyle eş zamanlı iç savaş tehdidi

Kılıçdaroğlu ise Türkiye düşmanlarını, küresel efendilerini, FETÖ'yü ve PKK'yı yanına alarak iktidarı ele geçireceğini zannediyor. Türkiye'yi komşularına düşman haline getirmeye çalışan ABD yönetimi ise Kılıçdaroğlu'na açık destek veriyor. Zaten bu desteği ABD Başkanı Biden çok uzun süre önce açıklamıştı.

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Kılıçdaroğlu’nun tehlikeli oyunu! PKK yöneticileriyle eş zamanlı iç savaş tehdidi

KEMAL BEY TEHLİKELİ SULARDA YÜZÜYOR

7'li koalisyon masasıyla işbirliği yaparak Türkiye'ye diz çöktürmek için ellerinden gelen her yönteme başvuracaklar. İç savaş çıkararak Türkiye'yi bölmek de buna dâhil.

Kılıçdaroğlu’nun tehlikeli oyunu! PKK yöneticileriyle eş zamanlı iç savaş tehdidi

14 Mayıs'a kadar silah bıraktığını açıklayan PKK elebaşı Bese Hozat, seçim gecesi yeniden durum değerlendirmesi yapacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun tehlikeli oyunu! PKK yöneticileriyle eş zamanlı iç savaş tehdidi

Kimsenin dikkatini çekmedi ama burada çok açık bir tehdit var. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Kılıçdaroğlu'nun kazanamaması durumunda ABD'nin taşeron örgütü PKK, yeniden saldırıya geçeceğini açıklıyor. Bu bile tek başına terör örgütü ile CHP arasındaki işbirliğinin itirafı olarak kabul edilebilir.

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