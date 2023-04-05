Kılıçdaroğlu'nun tehlikeli oyunu! PKK yöneticileriyle eş zamanlı "iç savaş" tehdidi

Türk siyasetine yeni bir soluk getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 yıldır Türkiye'nin geleceğine yön veriyor. 14 Mayıs seçimlerine giderken oylarını da giderek artırıyor. Birbirine güvenmeyen, sürekli birbirinin kuyusunu kazan, birbirine hakaret etmeyi zekâ pırıltısı zanneden bu 7'li koalisyon masasının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olması mümkün değil. Zaten anketler de ortada. Erdoğan 8 aydır yükselişini sürdürüyor. Tarihin en büyük deprem felaketine rağmen Türk toplumunun en büyük umudu yine Erdoğan.

