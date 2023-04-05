Giriş Tarihi: 05.04.2023 08:02
Güncelleme Tarihi: 05.04.2023
08:02
Kılıçdaroğlu'nun tehlikeli oyunu! PKK yöneticileriyle eş zamanlı "iç savaş" tehdidi
Özerklik, Abdullah Öcalan'a özgürlük ve milli beka meselelerine mugayir birçok taleple karşısına çıktıkları Kemal Kılıçdaroğlu ile anlaşan HDP'nin koalisyon masasına dahil olmasıyla birlikte PKK da CHP Genel Başkanı'na tam ve açık desteğini açıkladı. Mehemt Barlas bugünkü yazısında dışarıdan PKK yöneticilerinin içeriden de Kemal Kılıçdaroğlu'nun eş zamanlı ve güdümlü olarak nasıl bir iç savaş planına hizmet ettiklerinin altını çizdi.