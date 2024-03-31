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Haberler Galeri Kilis seçim sonuçları! 2024 Son dakika Kilis yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 15:30 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 15:30

Kilis seçim sonuçları! 2024 Son dakika Kilis yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

5 yılda bir gerçekleşen Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başlıyor. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan seçimler ile milyonlarca kişi oy kullanacak ve büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları belli olacak. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan hemen sonra Kilis seçim sonuçları canlı ve anlık olarak sabah.com.tr'den ilan edilecek. Kilis seçimi kim kazandı sorusunun cevabına yayınlanan oy sonucu oranlarıyla netliğe kavuşacak. İşte, YSK Kilis yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı üzerinden canlı ve anlık veriler…

Kilis seçim sonuçları! YSK Kilis yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları son dakika

Türkiye mahalli idarecilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek. 81 ilde büyükşehir, il, ilçe, belde, mahalle yöneticilerinin belirleneceği seçimler YSK tarafından yürütülecek. Kilis Büyükşehir belediye başkanlığına Ak Parti'den Reşit Polat, CHP'den Hakan Bilecan, MHP'den Hasan Kara, İYİ Parti'den Yasin Topaloğlu'nun aday gösterildiği Kilis seçim sonuçları da diğer illerle birlikte 31 Mart akşamı netleşecek. İşte, son dakika YSK ile Kilis seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

KİLİS SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Kilis Yerel Seçim Sonuçları ekranı;

Kilis seçim sonuçları! YSK Kilis yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları son dakika

KİLİS SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

ADAYLAR

AK Parti: Reşit Polat

CHP: Hakan Bilecan

MHP: Hasan Kara

İYİ Parti: Yasin Topaloğlu

DEM Parti: Ahmet Üçer

Yeniden Refah: Ahmet Çetin

Zafer Partisi: Mehmet Emin Ertuğrul

Kilis Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Kilis seçim sonuçları! YSK Kilis yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları son dakika

KİLİS SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Kilis'de ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız

Elbeyli seçim sonuçları

Polateli seçim sonuçları

Musabeyli seçim sonuçları

Merkez seçim sonuçları

Kilis seçim sonuçları! YSK Kilis yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları son dakika

KİLİS BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Reşit Polat, CHP Hakan Bilecan, MHP Hasan Kara, İYİ Parti Yasin Topaloğlu, Zafer Partisi Mehmet Emin Ertuğrul, Yeniden Refah Partisi Ahmet Çetin ve DEM Parti ise Ahmet Üçer ismi ile oy pusulasında yer alacaklar. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kilis seçim sonuçları! YSK Kilis yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları son dakika

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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