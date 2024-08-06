Giriş Tarihi: 06.08.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
13:10
Klavye soytarısı katil Yisrael Katz yine kudurdu: 'Instagram kararı' sonrası Başkan Erdoğan'a saldırdı
Soykırımcı İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz yine kudurdu. Daha önce sık sık Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlar yapan katil İsrail'in Dışişleri Bakanı yeni bir skandala imza attı. 'Instagram kararı' sonrası Başkan Erdoğan'a saldıran Katz'ın paylaşımına Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve CHP Gençlik Kolları hesaplarını etiketlemesi de dikkat çekti.