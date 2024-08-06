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Haberler Galeri Klavye soytarısı katil Yisrael Katz yine kudurdu: 'Instagram kararı' sonrası Başkan Erdoğan'a saldırdı
Giriş Tarihi: 06.08.2024 12:37 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 13:10

Klavye soytarısı katil Yisrael Katz yine kudurdu: 'Instagram kararı' sonrası Başkan Erdoğan'a saldırdı

Soykırımcı İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz yine kudurdu. Daha önce sık sık Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlar yapan katil İsrail'in Dışişleri Bakanı yeni bir skandala imza attı. 'Instagram kararı' sonrası Başkan Erdoğan'a saldıran Katz'ın paylaşımına Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve CHP Gençlik Kolları hesaplarını etiketlemesi de dikkat çekti.

Klavye soytarısı katil Yisrael Katz yine kudurdu: ’Instagram kararı’ sonrası Başkan Erdoğan’a saldırdı

Katil İsrail'in Hamas lideri İsmail Haniye'ye Tahran'da gerçekleştirdiği suikast sonrası siyonist lobinin küresel şirketler üzerinden uyguladığı 'sansür' politikası da net biçimde görüldü.

Klavye soytarısı katil Yisrael Katz yine kudurdu: ’Instagram kararı’ sonrası Başkan Erdoğan’a saldırdı

Haniye'nin şehit edildiği saldırının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı Facebook ve Instagram'dan paylaşım yaptı. Ancak siyonizmin aparatı haline gelen Meta, Haniye ve Filistin paylaşımlarını kaldırdı, bu tür paylaşım yapan hesaplara ise kısıtlamalar getirdi.

Yaşanan bu sansür skandalının ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'nin "site bilgileri sorgu sayfasında" Instagram'a erişim engeli kararı alındığı belirtildi.

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Klavye soytarısı katil Yisrael Katz yine kudurdu: ’Instagram kararı’ sonrası Başkan Erdoğan’a saldırdı

KLAVYE SOYTARISI YİNE KUDURDU! BAŞKAN ERDOĞAN'A SALDIRDI

Sık sık Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlar yapan katil İsrail'in Dışişleri Bakanı yeni bir skandala imza attı. Katz, bir kez daha Başkan Erdoğan'a alçak ifadelerle saldırdı.

Klavye soytarısı katil Yisrael Katz yine kudurdu: ’Instagram kararı’ sonrası Başkan Erdoğan’a saldırdı

Katil devletin klavye soytarısı Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'in yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve CHP Gençlik Kolları hesaplarını da etiketlemesi dikkat çekti.

Klavye soytarısı katil Yisrael Katz yine kudurdu: ’Instagram kararı’ sonrası Başkan Erdoğan’a saldırdı

BAŞKAN ERDOĞAN: KLAVYE SOYTARILARININ MESAJLARI BİZİ KORKUTMAZ

Başkan Erdoğan alçak Katz'a daha önce şu sözlerle tepkisini dile getirmişti:

Biz İstiklal Marşı bile 'korkma' diyerek başlayan bir milletiz. Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz, bizi ürkütmez, bizi sindirmez, inandığımız yolda yürümekten vazgeçirmez. İstedikleri kadar çirkinleşsinler, istedikleri kadar çukurlaşsınlar, Tayyip Erdoğan'ın ne kalbine zincir vurabilirler, Tayyip Erdoğan'ın hakkı ve hakikati kırmasına engel olamazlar. Biz kimsenin tehditlerine boyun eğmeyiz. Kimsenin zorbalıklarına 'eyvallah' etmeyiz. Eli kanları canilerin provokasyonlarına da gelmeyiz. Şunu herkes çok iyi bilsin ve idrak etsin; biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık

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