Giriş Tarihi: 22.07.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 11:22

Koalisyonda protokol krizi! HDP’den Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gecikmedi: Muhalefetin başarısızlığı!

Kemal Kılıçdaroğlu, 8 benzemez partiyi topladı. Aday gösterilebilmek için her birine bakanlık ve milletvekilliği dağıttı. Ancak seçimlerde ağır yenilgi aldı. Zafer Partisi Ümit Özdağ'a 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı verdiği iddiası ise ortakları kızdırdı. Katıldığı canlı yayında "Evet aramızda gizli protokol vardı" demesi üzerine koalisyon ortakları kazan kaldırdı. Anlaşmadan haberi olmayan İYİ Partili isimler Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Son olarak HDP de seçimlerde destek verdiği Kılıçdaroğlu'nu yalnız bıraktı. "Muhalefetin başarısızlığı!" yorumu yaptı…