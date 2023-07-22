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Haberler Galeri Koalisyonda protokol krizi! HDP’den Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gecikmedi: Muhalefetin başarısızlığı!
Giriş Tarihi: 22.07.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 11:22

Koalisyonda protokol krizi! HDP’den Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gecikmedi: Muhalefetin başarısızlığı!

Kemal Kılıçdaroğlu, 8 benzemez partiyi topladı. Aday gösterilebilmek için her birine bakanlık ve milletvekilliği dağıttı. Ancak seçimlerde ağır yenilgi aldı. Zafer Partisi Ümit Özdağ'a 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı verdiği iddiası ise ortakları kızdırdı. Katıldığı canlı yayında "Evet aramızda gizli protokol vardı" demesi üzerine koalisyon ortakları kazan kaldırdı. Anlaşmadan haberi olmayan İYİ Partili isimler Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Son olarak HDP de seçimlerde destek verdiği Kılıçdaroğlu'nu yalnız bıraktı. "Muhalefetin başarısızlığı!" yorumu yaptı…

Koalisyonda protokol krizi! HDP’den Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gecikmedi: Muhalefetin başarısızlığı!

8'li koalisyon, aynı masanın etrafında toplandı. Adaylıktan milletvekili sayısına kadar her şeyi tartıştı. Tek bir konuda bile anlaşamadı. Türkiye'yi yönetmek isteyen 8 parti, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğradı.

Koalisyonda protokol krizi! HDP’den Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gecikmedi: Muhalefetin başarısızlığı!

Seçim yenilgisinin ardından hepsi karıştı. Yenilginin sebebini bulmak yerine birbirini suçladı. CHP'de değişim krizi yaşanırken İYİ Parti'de Meral Akşener'e tepki yağdı…

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Koalisyonda protokol krizi! HDP’den Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gecikmedi: Muhalefetin başarısızlığı!

Seçimlerin üzerinden yaklaşık 2 ay geçmişken koalisyon masasındaki ortaklarla yapılan anlaşmalar birbiri ardına açığa çıktı. Koalisyona en son katılan küçük ortaklardan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, "Kemal Kılıçdaroğlu ile mutabakat yaptık. Bana 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı verdi. Ben de İçişleri Bakanı olacaktım" çıkışı yaptı.

Koalisyonda protokol krizi! HDP’den Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gecikmedi: Muhalefetin başarısızlığı!

Bunun üzerine CHP Sözcüsü Faik Öztrak, iddiaları yalanlarken Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün katıldığı yayında bombayı patlattı. "İkimizin arasında yapılan bir anlaşmaydı. Kimsenin haberi yoktu" çıkışı yaptı.

Koalisyonda protokol krizi! HDP’den Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gecikmedi: Muhalefetin başarısızlığı!

İşte bu sözler, koalisyon masasını karıştırdı. Anlaşmadan haberi olmayan ortaklardan birbiri ardına tepki yağdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizli anlaşma yapması etik dışı olarak yorumlandı.

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