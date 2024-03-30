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Haberler Galeri Kocaeli Darıca Seçim Sonuçları | YSK Darıca yerel seçim sonuçları 2024 ile partilerin canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:30 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 15:30

Kocaeli Darıca Seçim Sonuçları | YSK Darıca yerel seçim sonuçları 2024 ile partilerin canlı ve anlık oy oranları

Kocaeli Darıca seçim sonuçları, bu ilçede oy kullanan seçmenlerin gündeminde yer alıyor. 31 Mart akşamı, ilçede ve mahallelerinde hangi partinin en çok oyu aldığını merak edenler, Darıca'da seçimi kim kazandı sorusuyla inceleme yapacak. Bu soruların yanıtı için aşağıda yer alan YSK Darıca yerel seçim sonuçları ekranına tıklayarak 2024 Türkiye Mahalli Seçimleri'ne ilişkin canlı ve anlık oy oranları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Kocaeli Darıca seçim sonuçları! YSK Darıca yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştiriliyor. Seçim sonuçları aynı günün akşamı YSK verileriyle vatandaşlara duyurulacak. Sandıklardan çıkan oyları canlı ve anlık verilerle takip etmek için aşağıda yer alan Kocaeli Darıca seçim sonuçları ekranına tıklayabilirsiniz. İlçede hangi adayın yüzde kaç oy aldığını ve seçimi kimin kazandığını anbean takip edebileceğiniz YSK Darıca yerel seçim sonuçları anlık ve canlı verilerle sabah.com.tr'de!

KOCAELİ DARICA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Kocaeli Darıca seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Kocaeli Darıca seçim sonuçları! YSK Darıca yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KOCAELİ DARICA SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Muzaffer Bıyık

CHP: Saide Arslan Çalışkan

İYİ Parti: Özhan Aşkın Öztürk

DEM Parti: Erkan Şik

Yeniden Refah Partisi: Fatma Kurtuluş

Zafer Partisi: Özgür Kaleözü

DSP: Demet Özdemir Çakal

Kocaeli Darıca Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Kocaeli Darıca seçim sonuçları! YSK Darıca yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KOCAELİ İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Kocaeli'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz.

Başiskele Seçim Sonuçları

Çayırova Seçim Sonuçları

Darıca Seçim Sonuçları

Derince Seçim Sonuçları

Dilovası Seçim Sonuçları

Gebze Seçim Sonuçları

Gölcük Seçim Sonuçları

İzmit Seçim Sonuçları

Kandıra Seçim Sonuçları

Karamürsel Seçim Sonuçları

Kartepe Seçim Sonuçları

Körfez Seçim Sonuçları

Kocaeli Darıca seçim sonuçları! YSK Darıca yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KOCAELİ DARICA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Kocaeli Darıca'da AK Parti Muzaffer Bıyık, CHP Saide Arslan Çalışkan, İYİ Parti Özhan Aşkın Öztürk, DEM Parti Erkan Şik, Yeniden Refah Partisi Fatma Kurtuluş, Zafer Partisi Özgür Kaleözü, DSP Demet Özdemir Çakal ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kocaeli Darıca seçim sonuçları! YSK Darıca yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

DARICA MAHALLELERİ

Darıca'da 14 mahalle vardır:

Abdi İpekçi

Bağlarbaşı

Bayramoğlu

Cami

Emek

Fevziçakmak

Kazımkarabekir

Nenehatun

Osmangazi

Piri Reis

Sırasöğütler

Yalı

Yeni

Zincirlikuyu

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