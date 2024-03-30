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Haberler Galeri Kocaeli Kartepe seçim sonuçları 2024! YSK Kartepe yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 13:44 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 14:20

Kocaeli Kartepe seçim sonuçları 2024! YSK Kartepe yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

Kocaeli Kartepe yerel seçim sonuçları sorgulanıyor. 142 bin 175 kişilik nüfusu ile dikkat çeken Karetepe'de seçimi kim kazandı sorusu YSK tarafından resmi rakamların duyurulmasının ardından belli olacak. Bu hafta gelecek beş yılda kendisini yönetmesini istediği yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirlemek için sandığa gidecek binlerce seçmen için canlı ve anlık Kartepe seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. İşte YSK canlı ve anlık oy oranları ile Kartepe yerel seçim sonuçları 2024 öğrenme ekranı.

Kocaeli Kartepe seçim sonuçları 2024! YSK Kartepe yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

Türkiye seçme hakkı için 31 Mart Pazar günü sandığa gidiyor. Milyonlarca seçmen oy pusulasında yer alan adaylardan kendisini temsil etmesini istediği aday için ayrılan bölüme mührünü basacak. Kartepe yerel seçim sonuçları sandıkların tamamının açılmasının ardından netlik kazanacak. YSK verileri ile il il, ilçe ilçe oy oranları kamuoyunun erişimine açılacak. İşte, Kartepe seçim sonuçları ve adayların oy oranları sorgulama ekranı.

KOCAELİ KARTEPE SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Kocaeli Kartepe seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz

Kocaeli Kartepe seçim sonuçları 2024! YSK Kartepe yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

KOCAELİ KARTEPE SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti: Muhammet Mustafa Kocaman

CHP: Nilay Merttürk

İYİ Parti: Haluk Tamyüksel

DEM Parti: İbrahim Ergin

Yeniden Refah: Berat Kansu

Zafer Partisi: Süleyman Erdem

Kartepe Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Kocaeli Kartepe seçim sonuçları 2024! YSK Kartepe yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

KOCAELİ İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Kocaeli'nde diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Başiskele Seçim Sonuçları

Çayırova Seçim Sonuçları

Darıca Seçim Sonuçları

Derince Seçim Sonuçları

Dilovası Seçim Sonuçları

Gebze Seçim Sonuçları

Gölcük Seçim Sonuçları

İzmit Seçim Sonuçları

Kandıra Seçim Sonuçları

Karamürsel Seçim Sonuçları

Kartepe Seçim Sonuçları

Körfez Seçim Sonuçları

Kocaeli Kartepe seçim sonuçları 2024! YSK Kartepe yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

KARTEPE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Muhammet Mustafa Kocaman, CHP Nilay Merttürk, İYİ Parti Haluk Tamyüksel, DEM Parti İbrahim Ergin, Yeniden Refah Berat Kansu, Zafer Partisi Süleyman Erdem ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kocaeli Kartepe seçim sonuçları 2024! YSK Kartepe yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

KARTEPE MAHALLERİ

Acısu

Arslanbey

Ataevler

Ataşehir

Balaban

Çepni

Derbent

Dumlupınar

Emekevler

Ertuğrul Gazi

Eşme

Eşmeahmediye

Fatih Sultan Mehmet

Havluburun

İbrikdere

İstasyon

Karatepe

Ketenciler

Köseköy

Maşukiye

Nusretiye

Pazarçayırı

Rahmiye

Sarımeşe

Serinlik

Suadiye

Sultaniye

Şevkatiye

Şirinsulhiye

Uzunbey

Uzunçiftlik

Uzuntarla

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