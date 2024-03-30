Kocaeli Kartepe seçim sonuçları 2024! YSK Kartepe yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

Giriş Tarihi: 30.03.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
14:20
Kocaeli Kartepe yerel seçim sonuçları sorgulanıyor. 142 bin 175 kişilik nüfusu ile dikkat çeken Karetepe'de seçimi kim kazandı sorusu YSK tarafından resmi rakamların duyurulmasının ardından belli olacak. Bu hafta gelecek beş yılda kendisini yönetmesini istediği yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirlemek için sandığa gidecek binlerce seçmen için canlı ve anlık Kartepe seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. İşte YSK canlı ve anlık oy oranları ile Kartepe yerel seçim sonuçları 2024 öğrenme ekranı.