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Haberler Galeri Konya Akşehir seçim sonuçları 2024! YSK Akşehir yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 14:04 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 14:05

Konya Akşehir seçim sonuçları 2024! YSK Akşehir yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

Konya Akşehir seçim sonuçları sorgulanıyor. Türkiye yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları belirlemek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. Akşehir seçim sonuçları canlı ve anlık olarak sabah.com.tr adresinden takip ediliyor. Akşehir seçimi kim kazandı sorusu oy sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından belli olacak. İşte YSK Seçim Sonuçları ile Akşehir seçim sonucu öğrenme ekranı ve adayların oy oranları.

Konya Akşehir seçim sonuçları 2024! YSK Akşehir yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

Akşehir seçim sonuçları 2024 sorgulanıyor. 31 Mart Pazar sabahı 08.00 itibari ile sandıkların yolu tutulacak ve vatandaşlar kendine yakın gördüğü aday için ayrılan bölüme EVET mührünü basacak. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından "Akşehir seçimi kim kazandı" sorusuna yanıt aranacak. YSK verileri ışığında Konya Akşehir yerel seçim sonuçları ve oy oranları canlı ve anlık olarak SABAH'ta yayınlanacak. İşte Akşehir seçim sonucu takip ekranı.

KONYA AKŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Konya Akşehir seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Konya Akşehir seçim sonuçları 2024! YSK Akşehir yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

AKŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti: Yusuf Kahraman

CHP: Ahmet Nuri Köksal

İYİ Parti: İsmail Afşar

DEM Parti: Osman Erdal

Zafer Partisi: Caner Özdemir

Akşehir Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Konya Akşehir seçim sonuçları 2024! YSK Akşehir yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

KOPNYA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Konya'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Ahırlı Seçim Sonuçları

Akören Seçim Sonuçların

Akşehir Seçim Sonuçları

Altınekin Seçim Sonuçları

Beyşehir Seçim Sonuçları

Bozkır Seçim Sonuçları

Çeltik Seçim Sonuçları

Cihanbeyli Seçim Sonuçları

Çumra Seçim Sonuçları

Derbent Seçim Sonuçları

Derebucak Seçim Sonuçları

Doğanhisar Seçim Sonuçları

Emirgazi Seçim Sonuçları

Ereğli Seçim Sonuçları

Güneysınır Seçim Sonuçları

Hadim Seçim Sonuçları

Halkapınar Seçim Sonuçları

Hüyük Seçim Sonuçları

Ilgın Seçim Sonuçları

Kadınhanı Seçim Sonuçları

Karapınar Seçim Sonuçları

Karatay Seçim Sonuçları

Kulu Seçim Sonuçları

Meram Seçim Sonuçları

Sarayönü Seçim Sonuçları

Selçuklu Seçim Sonuçları

Seydişehir Seçim Sonuçları

Taşkent Seçim Sonuçları

Tuzlukçu Seçim Sonuçları

Yalıhüyük Seçim Sonuçları

Yunak Seçim Sonuçları

Konya Akşehir seçim sonuçları 2024! YSK Akşehir yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Yusuf Kahraman, CHP Ahmet Nuri Köksal, İYİ Parti İsmail Afşar, DEM Parti Osman Erdal, Zafer Partisi Caner Özdemir ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Konya Akşehir seçim sonuçları 2024! YSK Akşehir yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

AKŞEHİR MAHALLELERİ

Altunkalem

Altuntaş

Anıt

Atakent

Bozlağan

Cankurtaran

Çakıllar

Çamlı

Çay

Çimendere

Çimenli

Değirmenköy

Doğrugöz

Engili

Eskikale

Gazi

Gedil

Gölçayır

Gözpınarı

Ilıcak

İstasyon

Karabulut

Karahüyük

Kızılca

Kileci

Kozağaç

Kuruçay

Kuşçu

Meydan

Nasreddin

Ortaca

Ortaköy

Reis

Saray

Savaş

Selçuk

Seyran

Sorkun

Söğütlü

Tekkeköy

Tipi

Tipiköy

Ulupınar

Üçhüyük

Yarenler

Yaşarlar

Yaylabelen

Yazla

Yeni

Yeniköy

Yeşilköy

Yıldırım

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