Konya Akşehir seçim sonuçları 2024! YSK Akşehir yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

Akşehir seçim sonuçları 2024 sorgulanıyor. 31 Mart Pazar sabahı 08.00 itibari ile sandıkların yolu tutulacak ve vatandaşlar kendine yakın gördüğü aday için ayrılan bölüme EVET mührünü basacak. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından "Akşehir seçimi kim kazandı" sorusuna yanıt aranacak. YSK verileri ışığında Konya Akşehir yerel seçim sonuçları ve oy oranları canlı ve anlık olarak SABAH'ta yayınlanacak. İşte Akşehir seçim sonucu takip ekranı.

KONYA AKŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Konya Akşehir seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.