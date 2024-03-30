Konya Akşehir seçim sonuçları 2024! YSK Akşehir yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

Giriş Tarihi: 30.03.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
14:05
Konya Akşehir seçim sonuçları sorgulanıyor. Türkiye yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları belirlemek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. Akşehir seçim sonuçları canlı ve anlık olarak sabah.com.tr adresinden takip ediliyor. Akşehir seçimi kim kazandı sorusu oy sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından belli olacak. İşte YSK Seçim Sonuçları ile Akşehir seçim sonucu öğrenme ekranı ve adayların oy oranları.