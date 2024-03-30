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Haberler Galeri Konya Beyşehir seçim sonuçları! YSK Beyşehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 15:34

Konya Beyşehir seçim sonuçları! YSK Beyşehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Yerel Seçimleri ile yeni dönemde göreve gelecek 1393 belediye başkanı halk oylamasıyla belirlenecek. Seçimde adayların oy oranları ve belediyelerde hangi partinin kazandığına ilişkin bilgiler YSK tarafından anbean duyurulacak. Bu kapsamda Konya Beyşehir seçim sonuçları da anlık verilerle paylaşılacak. İkamet ettiğiniz ilçedeki oy oranlarını canlı olarak takip edebilmek için aşağıda yer alan YSK Konya Beyşehir yerel seçim sonuçları ekranı üzerinden 2024 canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

Konya Beyşehir seçim sonuçları! YSK Beyşehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

2024 Türkiye Mahalli Seçimleri 5 yılın ardından 31 Mart Pazar günü gerçekleştiriliyor. Seçimlerde oy kullanan milyonlarca vatandaş hangi partinin yüzde kaç oy aldığını tespit edebilmek için seçimi hangi parti kazandı sorusuna yanıt arıyor. Konya Beyşehir seçim sonuçları ile partilerin ve adayların oy oranları hakkında bilgiye aşağıdaki link aracılığıyla ulaşabilirsiniz. İşte YSK Konya Beyşehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları.

KONYA BEYŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Konya Beyşehir seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Konya Beyşehir seçim sonuçları! YSK Beyşehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KONYA BEYŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Adil Bayındır

CHP: Rıdvan Şenyurt

İYİ Parti: İzzet Taşcı

Yeniden Refah: Hüseyin Muşmal

Zafer Partisi: Mustafa Karakaya

HKP: Birol Alp

BTP: Mertcan Güçlü

Konya Beyşehir Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Konya Beyşehir seçim sonuçları! YSK Beyşehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KONYA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Konya'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz.

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Konya Beyşehir seçim sonuçları! YSK Beyşehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KONYA BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Konya Beyşehir'de AK Parti Adil Bayındır, CHP Rıdvan Şenyurt, İYİ Parti İzzet Taşcı, Yeniden Refah: Hüseyin Muşmal, Zafer Partisi Mustafa Karakaya, HKP Birol Alp, BTP Mertcan Güçlü ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Konya Beyşehir seçim sonuçları! YSK Beyşehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KONYA BEYŞEHİR MAHALLELERİ

Konya Beyşehir'de 29 mahalle vardır:

Adaköy

Ağılönü

Akburun

Avdancık

Avşar

Bademli

Bahçelievler

Başgöze

Bayat

Bayavşar

Bayındır

Bekdemir

Beytepe

Çetmi

Çiçekler

Çiftlik

Çivril

Çukurağıl

Dalyan

Damlapınar

Doğanbey

Doğancık

Dumanlı

Eğirler

Emen

Esence

Esentepe

Evsat

Eylikler

Fasıllar

Göçü

Gökçekuyu

Gökçimen

Gölkaşı

Gölyaka

Gönen

Gündoğdu

Hacıakif

Hacıarmağan

Hamidiye

Huğlu

Hüseyinler

İçerişehir

İsaköy

Karaali

Karabayat

Karadiken

Karahisar

Kayabaşı

Kurucuova

Kuşluca

Küçükavşar

Mesutlar

Müftü

Sadıkhacı

Sarıköy

Sevindik

Şamlar

Üçpınar

Üstünler

Üzümlü

Yazyurdu

Yeni

Yenidoğan

Yeşildağ

Yukarıesence

Yunuslar

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