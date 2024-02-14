Giriş Tarihi: 14.02.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
10:58
Küçükçekmece’deki saldırıda ağır yaralanmıştı: Ebru Güneş Dumlu’nun ailesinden yürek yakan paylaşım!
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın aday tanıtım toplantısına uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açıldı. O sırada yoldan geçen 32 yaşındaki Ebru Güneş Dumlu ağır yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 23 şüpheli gözaltına alınırken Ebru Güneş Dumlu'nun tedavisinin sürdüğü açıklandı. Genç kadının kuzeninin sosyal medyadan yaptığı paylaşım yürekleri yaktı…