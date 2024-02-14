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Haberler Galeri Küçükçekmece’deki saldırıda ağır yaralanmıştı: Ebru Güneş Dumlu’nun ailesinden yürek yakan paylaşım!
Giriş Tarihi: 14.02.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 10:58

Küçükçekmece’deki saldırıda ağır yaralanmıştı: Ebru Güneş Dumlu’nun ailesinden yürek yakan paylaşım!

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın aday tanıtım toplantısına uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açıldı. O sırada yoldan geçen 32 yaşındaki Ebru Güneş Dumlu ağır yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 23 şüpheli gözaltına alınırken Ebru Güneş Dumlu'nun tedavisinin sürdüğü açıklandı. Genç kadının kuzeninin sosyal medyadan yaptığı paylaşım yürekleri yaktı…

Yunus Emre KAVAK
Küçükçekmece’deki saldırıda ağır yaralanmıştı: Ebru Güneş Dumlu’nun ailesinden yürek yakan paylaşım!

Türkiye'nin konuştuğu olay geçtiğimiz cumartesi günü yaşandı. AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın, Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti esnasında beyaz bir araçla olayla yerine gelen kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açıldı.

Küçükçekmece’deki saldırıda ağır yaralanmıştı: Ebru Güneş Dumlu’nun ailesinden yürek yakan paylaşım!

Bu sırada oradan geçmekte olan Ebru Güneş Dumlu (32) vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Buna göre 150 kişilik ekip, MOBESE kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Olay yerindeki çalışmalarda, 14 adet 7.62 milimetre çapında uzun namlulu silah mermisi kovanı ve 3 adet 9 milimetre çapında kovan bulunurken, 5 araç ve 1 ikametgaha kurşun isabet ettiği tespit edildi.

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Küçükçekmece’deki saldırıda ağır yaralanmıştı: Ebru Güneş Dumlu’nun ailesinden yürek yakan paylaşım!

ARAÇ PLAKASI TAKILMIŞ HALDE BULUNDU

Konuyla ilgili çalışmalarda kiralık olduğu tespit edilen araç Başakşehir Kayaşehir'de ormanlık bir alanda plakası sonradan takılmış vaziyette bulundu. Çok fazla tozlu ve kirli olduğu görülen aracın içerisinde bulunan boş kovanlar incelemeye alınırken olay sırasında araçta bulunan 4 kişinin de kimlikleri tespit edildi.

Küçükçekmece’deki saldırıda ağır yaralanmıştı: Ebru Güneş Dumlu’nun ailesinden yürek yakan paylaşım!

GÖZALTI SAYISI 23 OLDU

Konuyla ilgili çalışmalarına devam eden Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri toplamda 23 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece'deki saldırıda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü adliyeye sevk edildi | Video

Küçükçekmece’deki saldırıda ağır yaralanmıştı: Ebru Güneş Dumlu’nun ailesinden yürek yakan paylaşım!

AİLEDEN YÜREK YAKAN PAYLAŞIM…

Öte yandan olayda başından vurulan ve daha 7 ay önce dünya evine girdiği öğrenilen Ebru Güneş Dumlu'nun tedavisi devam ediyor.

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