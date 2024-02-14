Küçükçekmece’deki saldırıda ağır yaralanmıştı: Ebru Güneş Dumlu’nun ailesinden yürek yakan paylaşım!

Bu sırada oradan geçmekte olan Ebru Güneş Dumlu (32) vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Buna göre 150 kişilik ekip, MOBESE kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Olay yerindeki çalışmalarda, 14 adet 7.62 milimetre çapında uzun namlulu silah mermisi kovanı ve 3 adet 9 milimetre çapında kovan bulunurken, 5 araç ve 1 ikametgaha kurşun isabet ettiği tespit edildi.