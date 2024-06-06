Giriş Tarihi: 06.06.2024 06:37
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
06:38
Küresel denklemin belkemiği: Ankara-Taşkent hattı! Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den kritik ziyaret
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in bugün Türkiye'ye yapacağı ziyaret, sadece ikili ilişkiler bağlamında değil, bölgesel-küresel işbirliklerinin ve projelerin geleceği açısından da tarihi bir önem arz ediyor Türkiye ve Özbekistan, bölgesel-küresel jeopolitiğin yeniden inşa halinde olduğu süreçte, Doğu-Batı arasındaki 'merkez coğrafyada' dengeleyici iki köprü devlet olarak bu tarihi rolü üstleniyor