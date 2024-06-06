Küresel denklemin belkemiği: Ankara-Taşkent hattı! Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’den kritik ziyaret

HEDEF 10 MİLYAR DOLAR



İkili ilişkilerdeki temel gündem maddelerinden biri hiç kuşkusuz ekonomi diplomasisidir. Türkiye, Özbekistan için en önemli ticaret ortaklardan biri olup, dördüncü sırada yer alıyor. 2023 yılı sonunda karşılıklı ticaret hacmi 3.1 milyar dolar olarak gerçekleşmiş; önümüzdeki iki yıl içinde 5 milyar dolara ulaşılması beklenirken yeni hedef, uzun vadede 10 milyar dolar olarak belirlenmiştir. Şu anda Özbekistan'da 1900 Türk sermayeli işletme kayıtlı olup bugün yapılacak üst düzey iş oturumlarının çalışmalarıyla bu rakamın daha da artırılması teşvik edilecek.



