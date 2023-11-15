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Haberler Galeri Lider eşleri Gazze için toplanıyor! Emine Erdoğan vicdanlara seslenecek
Giriş Tarihi: 15.11.2023 06:24 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 06:24

Lider eşleri Gazze için toplanıyor! Emine Erdoğan vicdanlara seslenecek

Birçok ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının eşleri, Emine Erdoğan öncülüğünde Gazze için bir araya geliyor. İstanbul'da bugün "Filistin İçin Tek Yürek" ana temasıyla yapılacak zirvede Gazze'deki vahşetin bir an önce sona erdirilmesi istenecek.

Muhammed UZUN
Lider eşleri Gazze için toplanıyor! Emine Erdoğan vicdanlara seslenecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından eşi Emine Erdoğan da İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların durması ve ateşkesin bir an önce sağlanması için diplomatik girişimlerini yoğunlaştırdı. Emine Erdoğan liderliğinde İstanbul, bugün Gazze için uluslararası bir toplantıya ev sahipliği yapacak.

Lider eşleri Gazze için toplanıyor! Emine Erdoğan vicdanlara seslenecek

TEK YÜREK OLUNACAK

Aralarında Katar, Malezya ve Özbekistan'ın da olduğu dünyanın pek çok ülkesinden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcilerinin katılacağı, "United For Peace In Palestine" adlı toplantıda, Gazze'deki insanlık dramına karşı birlik ve dayanışma mesajları verilecek.

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Lider eşleri Gazze için toplanıyor! Emine Erdoğan vicdanlara seslenecek

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelecek lider eşleri, Filistin halkına destek vermek amacıyla bir arada olmanın önemini vurgulayacak. "Filistin İçin Tek Yürek" ana teması altında tek oturumda gerçekleştirilecek zirvede, çeşitli görüş alışverişi yapılacak.

Lider eşleri Gazze için toplanıyor! Emine Erdoğan vicdanlara seslenecek

FİLİSTİN DAVASINA SAHİP ÇIKIN

Ayrıca Gazze'ye insani erişim ve malzeme sevkiyatının kolaylaştırılması için gerekli adımların atılması gerektiği de deklare edilecek.

Lider eşleri Gazze için toplanıyor! Emine Erdoğan vicdanlara seslenecek

Emine Erdoğan'ın hitaplarıyla başlayacak tarihi zirve, resmi devlet başkanı eşlerinin konuşmasıyla devam edecek. Zirve sonunda düzenlenecek basın toplantısında ise uluslararası toplumun Filistin davasına sahip çıkması gerektiği anlatılacak.

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