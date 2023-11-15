Lider eşleri Gazze için toplanıyor! Emine Erdoğan vicdanlara seslenecek

TEK YÜREK OLUNACAK

Aralarında Katar, Malezya ve Özbekistan'ın da olduğu dünyanın pek çok ülkesinden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcilerinin katılacağı, "United For Peace In Palestine" adlı toplantıda, Gazze'deki insanlık dramına karşı birlik ve dayanışma mesajları verilecek.